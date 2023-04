Resultados desde Ciudad de Panamá René “El Chulo” Santiago (10-3, 5 KOs), clasificado del peso mosca jr #11 de la OMB, venció en un combate reñido por nocaut técnico en el noveno round ante Carlos “Arañita” Ortega (15-6-3, 6 KOs) en el noveno round el Viernes por la noche en el Centro de Combates de Pandeportes en la Ciudad de Panamá, Panamá. La esquina de Ortega finalmente le pidió al árbitro que detuviera la pelea para salvar a su peleador de un mayor castigo. El tiempo era 1:28. Santiago retuvo el título Latino de la OMB. En un choque por el título súper welter de la AMB Fedecentro, el actual campeón Derrieck Cuevas (25-1-1, 17 KOs) noqueó al cubano panameño, Damián Rodríguez (13-2, 7 KOs) en el segundo asalto. Una combinación derecha/izquierda acabó con Rodríguez. El tiempo fue: 29. Zhang vence a Joyce y gana titulo interino pesado de la OMB en Londres Morrell-Falcao por título AMB en Davis-Garcia el 22 de abril Like this: Like Loading...

