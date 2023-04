Morrell-Falcao por título AMB en Davis-Garcia el 22 de abril El invicto campeón de peso súper mediano de la AMB, David Morrell Jr., ahora se enfrentará al medallista de bronce olímpico y hábil boxeador Yamaguchi “The Problem” Falcao en el evento coestelar de la producción de Showtime PPV Gervonta Davis vs. Ryan García que tendrá lugar el sábado 22 de abril desde T -Arena Móvil en Las Vegas. Falcao reemplaza a Sena Agbeko , quien originalmente estaba programado para enfrentar a Morrell, pero se vio obligado a retirarse después de no obtener la licencia de la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Resultados desde Ciudad de Panamá Actualidad del PPV de Tank-Kingry Like this: Like Loading...

