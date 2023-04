Actualidad del PPV de Tank-Kingry La transmisión inicial de PPV Tank-Kingry de Showtime en su canal de YouTube y página de Facebook presentará al invicto peso mediano Fiodor Czerkaszyn y al súper welter Vito Mielnicki Jr. en peleas separadas el sábado 22 de abril. Czerkaszyn (21-0, 13 KOs) se enfrentará Elias Espadas (22-5, 15 KOs) y Mielnicki, Jr. (14-1, 9 KOs) se enfrentan a Jose Charles (20-3-1, 12 KOs) en un combate de diez asaltos. La cartelera no televisada contará con el invicto peso ligero Floyd Schofield (13-0, 10 KOs) contra Valentin Leon Jr. (23-1-2, 19 KOs) en una pelea programada a 10 asaltos, además del prospecto de peso pesado Tristan Kalkreuth ( 9-1, 7 KOs) en un enfrentamiento de seis asaltos. Morrell-Falcao por título AMB en Davis-Garcia el 22 de abril Berlanga-Quigley el 24 de junio en New York por DAZN Like this: Like Loading...

