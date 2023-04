Berlanga-Quigley el 24 de junio en New York por DAZN El invicto supermediano Edgar Berlanga (20-0, 16 KOs) choca con Jason Quigley (20-2, 14 KOs) el 24 de junio en DAZN desde The Theatre en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Edgar Berlanga: “Estoy emocionado de estar de vuelta en mi ciudad natal y actuar en la meca del boxeo una vez más. Quiero que esta noche sea histórica para mis fanáticos y para todo el pueblo de Puerto Rico y sea testigo de la grandeza. Siento que renazco de nuevo en el deporte firmando con Matchroom y volviendo a donde todo comenzó con mi antiguo entrenador Marc Farrait. Prometo que será algo grande el 24 de junio”. Jason Quigley: “El 24 de junio, subo al cuadrilátero en el Madison Square Garden con la confianza que solo proviene de años de arduo trabajo y experiencia. Estoy listo para darlo todo. Las luces brillantes, el rugido de la multitud, no hay mejor escenario para mostrar mis habilidades. He estado aquí antes, he estado en los niveles más altos y nada me perturbará. Mi espíritu y mi intuición me guiarán, y sé que dando mi mejor desempeño saldré adelante”. El superligero Reshat Mati y el peso pesado Adam Kownacki regresan a la acción en la cartelera. Mati (13-0, 7 KOs) se enfrenta a Wesley Ferrer (17-1-1, 8 KOs) y Kownacki (20-3, 15 KOs) a Joe Cusumano (21-4, 19 KOs). Actualidad del PPV de Tank-Kingry Collazo regresa el 19 de abril en Florida por Probox Tv Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.