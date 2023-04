Collazo regresa el 19 de abril en Florida por Probox Tv Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso welter de la AMB Luis Collazo (39-8, 20 KOs) se enfrenta a Angel Ruiz Astorga (17-2-1, 12 KOs) en diez asaltos la noche del 19 de abril en el ProBox Events Center en Plant City, Florida. Para Collazo, de 41 años, esta es su primera salida en 16 meses luego de un no-contest contra el actual campeón mundial Eimantas Stanionis. Esa pelea terminó prematuramente debido a un choque accidental de cabezas. “¡Quiero mostrarle al boxeo que he vuelto!” afirmó Collazo. “Estoy teniendo una última carrera en esto. Quiero pelear por otro título. No estoy contento con cómo terminó mi última pelea con el choque de cabezas. Entonces, estoy de vuelta en ProBox TV nuevamente y no puedo esperar para mostrarles a todos un gran boxeo. Traeré fuegos artificiales a Plant City el miércoles, voy a montar un verdadero espectáculo. No puedo esperar para mostrarle al boxeo lo que se han estado perdiendo”. La pelea se puede ver en ProBox TV. Berlanga-Quigley el 24 de junio en New York por DAZN WBC y el Comité Olímpico Mexicano ratifican alianza por el Deporte y la Paz Like this: Like Loading...

