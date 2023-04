WBC y el Comité Olímpico Mexicano ratifican alianza por el Deporte y la Paz En los tradicionales “Martes de café del WBC” el Doctor Daniel Aceves, Director General de la FAHH Deporte y vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, dio a conocer la participación en las celebraciones del 6 de abril, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con el objetivo de dar una oportunidad de celebrar el poder del deporte para impulsar el cambio social, el desarrollo comunitario, para alentar la equidad y la inclusión y para fomentar la paz y la comprensión entre las personas, comunidades y naciones. En este punto, dio a conocer todos los eventos en los que han participado diversas las entidades deportivas y educativas, comités olímpicos nacionales e internacionales, federaciones y atletas en este día tan importante pues el deporte es la principal herramienta para llevar un mensaje de paz a todos los rincones del mundo, así como una motivación para niños y jóvenes a seguir sus sueños y alejarlos de las adicciones y la violencia, acercándose a una forma de vida diferente que les permita desarrollarse de manera integral. Agradeció de manera muy especial a todos quienes se han sumado a este gran movimiento de whitecard con el cual se promueven los valores positivos y constructivos del deporte y que cada año llega a millones de personas a través de las redes sociales. La WhiteCard es reconocida como el símbolo que se utiliza para celebrar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz el 6 de abril desde el año 2013. El doctor Daniel Aceves fue enfático al decir que el deporte es el mejor aliado de la salud, el desarrollo, la unión entre sociedades, el cambio social, para alentar la equidad y la inclusión y para fomentar la paz y la comprensión entre las personas, comunidades y naciones, por ello la importancia de unirse y dar a conocer el poder del deporte. Finalmente, explicó que para este año se buscará ayudar a los deportistas y atletas paralímpicos con servicio médico, así como promover una serie de acciones para prevenir las adicciones. Brian Mendoza: Ser campeón mundial WBC es un sueño hecho realidad Like this: Like Loading...

