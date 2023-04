Brian Mendoza: Ser campeón mundial WBC es un sueño hecho realidad Este martes pasado en los tradicionales martes de café del WBC estuvo la participación del flamante nuevo campeón mundial interino, Brian Mendoza. La ‘Bala’ Mendoza derrotó a Sebastián Fundora, conocido como ‘La Torre Infernal’, y se agenció el título de campeón interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. “Bienvenido al Consejo Mundial de Boxeo” exclamó él subdirector del WBC, Víctor Silva, quien aprovechó para reconocer lo logrado por Brian Mendoza, no sólo dentro del ring, sino por la forma en la que se ha conducido, siempre con respeto y humildad. Esto es lo que comentó Brian Mendoza, durante su participación en la Conferencia de Prensa Semanal WBC. “Es un golpe que yo sabía que podía conectar. Lo había visto en su pelea pasada. Fundora es un rival muy difícil, pensar que se puede conectarlo, a realmente hacerlo fue muy difícil. Yo sabía que mi momento iba a llegar en la segunda mitad de la pelea. El es una máquina de tirar golpes y había que irlo disminuyendo poco a poco “Siento que estoy viviendo un sueño aún. En ese golpe iba mi hambre, mi futuro y mis ganas de triunfar. Ahora estoy feliz. Mi nombre está ahora ahí junto a los grandes de las 154 Libras y estoy listo para enfrentar a los mejores. Aún no hay planes oficiales. Estoy listo para lo que sea: para Charlo para enfrentar a Fundora de nuevo, estoy aquí para enfrentar a los mejores. El Consejo Mundial de Boxeo felicita en forma especial a Brian Mendoza por este importante triunfo y le desea mucho éxito en sus futuros compromisos. WBC y el Comité Olímpico Mexicano ratifican alianza por el Deporte y la Paz Round 12 con Mauricio Sulaiman: Semana de Reflexión Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.