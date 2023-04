Round 12 con Mauricio Sulaiman: Semana de Reflexión Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Hace casi dos mil años murió el hombre más importante de la historia de la humanidad. Jesús fue crucificado bajo una serie de circunstancias que moldearían la vida de todos, de una forma u otra. Acaba de pasar la Semana Santa y la vida continúa bajo la motivación del sacrificio de Jesús, y encontrando el perdón para nosotros mismos y la misericordia y la compasión hacia los demás. En la columna de la semana pasada, describí cómo era la vida en el año 2000 cuando me casé, y después de una semana de vacaciones en compañía de mi esposa e hijos, lo único que me gustaría es encontrar una manera de detener la evolución generalizada que estamos experimentando con avances tecnológicos que están teniendo graves efectos en nuestra forma de vida, al dificultarla. Hace un par de semanas vi con incredulidad una entrevista que realizó el principal periodista de México, Joaquín López Doriga. Entrevistó a Nat, el nuevo corresponsal de Grupo Fórmula, que es reportero de inteligencia artificial!!!! Nat será el bis de esta red a partir de ahora y estuvo en una entrevista en vivo respondiendo preguntas como lo haría cualquiera de nosotros; Eso me sacudió drásticamente. La forma en que los teléfonos celulares nos han captado para el trabajo, el entretenimiento y la interacción social está destruyendo la convivencia entre los seres humanos. Ahora entiendo por qué ese teléfono inicial se llamó “BlackBerry”, los teléfonos son una cadena para nosotros que nos mantiene atrapados. La inmediatez de los cambios en la forma de convivencia es preocupante, y por eso me gustaría pensar que las cosas van a cambiar. Pero, lamentablemente, es prácticamente imposible que esto suceda de manera uniforme y los avances tecnológicos no tienen marcha atrás, por lo que viviremos con constantes cambios vertiginosos. Lo único que podemos hacer es probarnos con nuestros allegados para volver a lo básico, para disfrutar el momento, para reducir la velocidad, para apreciar un amanecer o un atardecer, la belleza de hablar entre nosotros. La semana pasada hubo gran actividad boxística, con tres peleas por el título del WBC. En Japón, Kenshiro Teraji tuvo una prueba exigente contra el mexicano-estadounidense Anthony Olascuaga, quien finalmente fue derribado y detenido en el noveno asalto luego de una trepidante pelea que tuvo al público al borde de sus asientos. Olascuaga debe ser reconocido por su intrépida valentía, ya que fue fichado como suplente de última hora tras la enfermedad del rival original, que no pudo llegar a Japón. Olascuaga ha estado estrechamente relacionado con el WBC desde su juventud, ya que participó y ganó el primer torneo de boxeo amateur WBC Green Belt Challenge, y hoy es un digno futuro campeón. En Nueva Jersey, Shakur Stevenson dio una exhibición extraordinaria de boxeo, precisión y poder de golpe contra el luchador japonés Shuichiro Yoshino, quien estaba completamente abrumado, por lo que el árbitro intervino para salvarlo. Había sido derribado dos veces y estaba siendo recogido a voluntad. Con esta victoria, Shakur se ha ganado el estatus de retador obligatorio para enfrentar al ganador de la pelea, entre el campeón indiscutido, Devin Haney, y Vasiliy Lomachenko, que se llevará a cabo el 20 de mayo en el MGM, en Las Vegas, Estados Unidos. Y finalmente, en California hubo un resultado inesperado, una gran sorpresa ya que el ahora ex campeón mundial superwelter interino del CMB, Sebastián Fundora, fue noqueado en una gran sorpresa por el duro oponente Brian Mendoza, quien perdía por un amplio margen en el tarjetas de puntuación, pero de repente conectó una combinación de tres golpes que envió al mexicano-estadounidense a estrellarse contra la lona. Fundora estaba dominando la acción, ganando todos los asaltos en las tarjetas de puntuación de los jueces, utilizando su jab largo y sus enormes ventajas de altura y alcance. Sin embargo, Fundora no estaba contento con solo ganar y decidió pelear a corta distancia y hacer una pelea emocionante, que terminó persiguiéndolo cuando Mendoza lo atrapó con una mano izquierda que terminó con la pelea. Esta pelea es la representación perfecta de lo que es el boxeo. Por un lado, el campeón pierde. Un joven humilde y de gran corazón, de familia unida, con una personalidad insuperable, siempre cerca de su padre Freddy y su hermana Gabriela, quien lo lleva a ganarse la amistad de quienes se encuentra con su sonrisa ganadora y sus formas ganadoras. . Su derrota comenzó con un gancho de izquierda contundente, debido a un lapso momentáneo de concentración que lo cambió todo. Y ahora tendrá que empezar todo de nuevo, y buscar demostrarse a sí mismo que es realmente grande, porque solo aquellos que logran superar una derrota para triunfar una vez más se demuestran como verdaderos campeones. Por otro lado, aplausos para Brian Mendoza, un joven boxeador prácticamente desconocido que se ganó esta oportunidad a base de trabajo y sacrificio. Su alegría por proclamarse campeón fue una celebración de la vida y de la grandeza de este deporte. “Lo primero que voy a hacer es llevarle este cinturón Verde y Oro a mi mamá”, dijo entre lágrimas de alegría. Esto es boxeo. Da gran alegría, júbilo y celebración en un rincón, pero tristeza, preocupación y sufrimiento en el otro. Sabías…? El boxeo es un deporte en el que las diferencias físicas no influyen en la determinación de quién ganará un combate. Un buen ejemplo de esto es la comparación entre Fundora y Mendoza. El primero tiene una altura de 1,97 m frente a 1,78 m, y un alcance de 203 cm frente a 176 cm. La aparente ventaja física de uno contra el otro no tuvo relación con el resultado de la pelea. Así como Mike Tyson se enfrentó a boxeadores que eran más de 20 centímetros más altos e incluso más de 25 kilogramos más pesados. Anécdota de hoy Mi familia rara vez tomaba vacaciones como la mayoría de las “familias normales”, debido a que mi padre viajaba mucho. Pero la Semana Santa siempre fue sagrada para mi familia y siempre viajábamos a visitar a nuestro amado abuelo Elías, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Esta es una de las ciudades más calientes de nuestro México, y la piscina fue nuestra salvación genial. Mi papá fue muy obediente y respetuoso con su padre hasta su último aliento. Un día de calor abrasador, mis hermanos, primos y amigos estaban nadando mientras Don José estaba en la sombra, hablando bajo la sombrilla con mi abuelo. De repente, mi padre se levantó para ir a la piscina a nadar con sus hijos. Inmediatamente, Don Elías le preguntó: “¿Adónde crees que vas?”. Y él respondió: “Me voy a la piscina a nadar, papá”. Y mi abuelo le respondió: “Ni hablar, te vas a resfriar”. Y para sorpresa de todos, mi papá hizo una tremenda rabieta, se dio la vuelta y se sentó sin decir una palabra por el resto de la tarde. Agradezco sus comentarios en [email protected] Brian Mendoza: Ser campeón mundial WBC es un sueño hecho realidad Boxeo desde Ciudad de Panamá el viernes por ESPN+ Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.