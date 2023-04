Boxeo desde Ciudad de Panamá el viernes por ESPN+ La cartelera completa está programada para este viernes 14 de abril desde el Centro de Combates Público Estatal de Pandeportes en Ciudad de Panamá, Panamá. En el nuevo evento principal de la noche, el campeón latino jr ​​de peso mosca WBO #11, René “El Chulo” Santiago (10-3, 5 KOs) de Humacao, Puerto Rico, interviene para defender su cinturón contra el local WBA #12 WBO #15 Carlos “Arañita”. Ortega (15-6-3, 6 KOs) de La Chorrera, Panamá. La pelea de 10 asaltos se transmitirá en vivo a partir de las 9:00 p. m./EST por ESPN+ (EE. UU./Canadá) y ESPN Knockout (Latam) El evento co-estelar es un combate de 10 asaltos por el título súper welter de la AMB Fedecentro cuando el campeón Derrieck Cuevas (24-1-1, 16 KOs) de Guaynabo, Puerto Rico se enfrenta al retador cubano panameño Damián Rodríguez (13-1 7 KOs). Al abrir la transmisión, el artista emergente del nocaut de peso súper mediano WBA # 11 Luis Rodríguez Fernández (11-0, 11 KOs) de San Juan, Puerto está de vuelta en el ring defendiendo su título WBA Continental Americas contra el ecuatoriano Roger “Dinamita” Guerro (17-3 -1) en 10 rounds. Los tres campeones puertorriqueños pondrán sus títulos en juego. La cuarta pelea por el título de la noche presenta un duelo de golpes de poder, el cubano Yunior “Bronco Man” Menéndez (6-0 5 KO’s) enfrentándose a Juan Carlos Chavarria (6-1 6 KO’s) de Costa Rica en 8 asaltos por el WBC vacante Título de peso semipesado de Fecarbox. Completando la acción de la cartelera, el favorito de los fanáticos, Orlando Martínez (2-0, 2 nocáuts) de la Ciudad de Panamá, se enfrenta a su rival del otro lado de la ciudad, Richard Trejos (0-1), en 4 asaltos. El peso mosca hondureño Gerardo “Chocolate” Sánchez (7-1-1) se enfrenta a Tomás Villar (1-1) en una batalla de 6 asaltos. Giodanni Jiménez (11-0-1 10 KO’s) de Venezuela se enfrenta al ecuatoriano Antonio Ocles (12-11-2) por el título vacante de peso supermediano Fedebol de la AMB en 8 asaltos. La cartelera de 7 combates abrirá las puertas a las 6:30 p. m. Primera pelea a las 7:00 p. m. El evento lo compra All Star Boxing, Inc en asociación con Top Rank en ESPN+ y Master Promotions. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Semana de Reflexión FIB ordena a Alvarado-Akui en eliminatoria final Like this: Like Loading...

