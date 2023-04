FIB ordena a Alvarado-Akui en eliminatoria final Fightnews.com® informó anteriormente que M&R Boxing, promotor del ex campeón mundial de peso minimosca de la FIB, Félix Alvarado (38-3, 33 KOs) ganó una subasta con una oferta de $2500 para un combate ordenado con el ex campeón mundial de peso mosca del WBC, Cristofer Rosales ( 35-6 21 KO). Matchroom, promotora de Rosales, no presente oferta. Cuando las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo en el tiempo asignado, la FIB ordenó a Alvarado, clasificado en el puesto n.° 3, que se enfrente al clasificado n.° 4 de la FIB, Seigo Yuri Akui (18-2-1, 11 KOs) de Japón. Akui es promovido por el promotor internacionalmente respetado Akihiko Honda de Teiken Promotions. La pelea es para determinar el retador obligatorio #1 del actual campeón mundial Sunny Edwards (19-0, 4 KOs). El mánager de Alvarado, William Ramírez (WRAM Boxing), dio su opinión. “Ojalá hubiera sucedido la pelea de Alvarado contra Rosales. Sin embargo, estamos muy contentos y complacidos con la decisión de la FIB”. Boxeo desde Ciudad de Panamá el viernes por ESPN+ ¿Zerafa rechaza la oferta de Tszyu? Like this: Like Loading...

