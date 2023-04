¿Zerafa rechaza la oferta de Tszyu? Por Ray Wheatley – World of Boxing El promotor del campeón interino de 154 libras de la OMB, Tim Tszyu, Matt Rose, dice que el peso mediano # 1 de la AMB, Michael Zerafa, rechazó una oferta para enfrentarse a Tszyu en junio. “Puedo confirmar que hubo un acercamiento reciente nuevamente para que Zerafa peleara con Tim en su próxima pelea antes que Charlo”, dijo Rose a News Corp. “Desafortunadamente, el acercamiento fue rechazado… esta era una oportunidad de título mundial. Tim tiene el título mundial tras vencer a Tony Harrison y hubiera sido una pelea multitudinaria para el boxeo australiano. Estaba en la etapa preliminar, estábamos viendo posibles oponentes y Zerafa era el único en la lista. Tim no estaba al tanto de la oferta, pero habría tomado la pelea sin problemas… ¿cuánto tiempo más puede Zerafa seguir evitando a Tim? Según los informes, el representante de Zerafa negó que se haya recibido una oferta para pelear contra Tszyu. FIB ordena a Alvarado-Akui en eliminatoria final Akhmadaliev : Los jueces no hicieron lo mejor al dar el triunfo a Tapales Like this: Like Loading...

