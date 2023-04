Akhmadaliev : Los jueces no hicieron lo mejor al dar el triunfo a Tapales El ex campeón mundial unificado de peso súper gallo Murodjon ‘MJ’ Akhmadaliev ha vuelto a ver su pelea contra el retador obligatorio Marlon Tapales del pasado sábado por la noche y está incrédulo por la puntuación que lo llevó a perder sus títulos mundiales (AMB, FIB). Los puntajes para la decisión dividida fueron 118-110 para Akhmadaliev, anotados por el juez del Salón de la Fama de Texas, Javier Alvarez, y 115-113 dos veces para Tapales por Sergio Caiz de California y José Roberto Torres de Puerto Rico. “Entré al vestuario y me sentí como si estuviera muerto, mi cuerpo todavía se movía, pero sabía que mi vida había terminado, todo por lo que trabajé toda mi vida ahora había terminado”, dijo Akhmadaliev, (11-1-0, 8 KO). “Nunca tendría excusas, sabía que si no levantaba la mano, perdía mis títulos y la pelea más importante de mi vida. Pero luego entró mi equipo, y mi manager y entrenadores me dijeron, deja de llorar, toma tus cinturones y vete a casa como un campeón, ‘¡no perdiste esta pelea, campeón!’ “Recibí un par de golpes importantes en los primeros dos asaltos, pero sentí que me recuperé bien y le estaba dando la pelea a partir del cuarto asalto. Después de ver la pelea en casa ahora, estoy viendo por qué mi equipo me apoyó tanto, ¡no creo que haya hecho lo suficiente para ganar esta pelea y quitarme los títulos que tanto me costó ganar!” “He trabajado duro toda mi vida para llegar a este punto de ser un campeón mundial y en camino a una pelea por el título mundial indiscutible; es muy difícil comprender que me lo quitaron todo en una noche y que no se lo merecían”. * * * El gerente Vadim Kornilov agregó: “Esto simplemente no es algo aceptable. Murodjon ha dedicado toda su vida al deporte, ha construido una carrera muy exitosa en los Estados Unidos como boxeador profesional, lejos de su tierra natal, se convirtió en campeón mundial unificado y ha hecho tres defensas de sus títulos con dos de ellos siendo retadores obligatorios ordenados por la AMB y la FIB. No podemos permitir que sucedan cosas como esta en el deporte y simplemente actuar como si estuviera bien, o que esto es mera incompetencia o la visión subjetiva de alguien sobre la pelea. Algunas personas argumentarán que no hay motivos para quejarse, ya que fue una pelea bastante cerrada, pero que esto quede en su conciencia. “Hemos pedido a numerosos representantes de renombre de este gran deporte que anoten esta pelea y sus puntajes hacen que Murodjon gane esta pelea por unanimidad y lidere en las tarjetas de puntaje al menos por un par de rounds, lo cual es suficiente para mantener sus títulos y obtener su merecido. victoria. Actualmente estamos recopilando toda la información necesaria para tomar medidas al respecto y protestar la decisión con la AMB y la FIB, así como con la Comisión de Boxeo de Texas. “Creemos que debe ordenarse una revancha inmediata, y si Tapales ganó esta pelea por decisión dividida la primera vez, ahora siendo el campeón, él y su equipo solo tendrán más confianza y todos los Champion Perks de su lado para obtener una victoria unánime. decisión en la revancha!” * * * El campeón mundial de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, compañero de equipo y amigo cercano de Murodjon desde hace mucho tiempo, dice que también estaba consternado con la decisión. “Francamente, es una vergüenza y muy perjudicial para el deporte del boxeo. Tuve a ‘MJ’ ganando una decisión clara y me quedé atónito cuando se leyeron las tarjetas de puntuación”. ¿Zerafa rechaza la oferta de Tszyu? Puello-Rolly para el 13 de mayo en Las Vegas Like this: Like Loading...

