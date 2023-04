Puello-Rolly para el 13 de mayo en Las Vegas El invicto campeón mundial superligero de la AMB Alberto “La Avispa” Puello (21-0, 10 KOs) hará la primera defensa de su título mundial cuando se enfrente al contundente Rolando “Rolly” Romero (14-1, 12 KOs) el 13 de mayo en vivo por Showtime desde The Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. Alberto Puello: “’Rolly’ ha peleado en la élite, así que estoy deseando ponerme a prueba y demostrar por qué soy el campeón. Confío en mis habilidades y vengo con todo lo que tengo. Esta va a ser una de las mejores peleas del año”. Rolly Romero: “Estoy emocionado de convertirme en campeón mundial el 13 de mayo. Todos saben lo que traigo al ring. Va a ser un espectáculo entretenido. Espero que Puello entre al 100% porque estoy listo para demostrar que soy un peleador de élite en esta división”. * * *

La transmisión también presenta dos peleas adicionales de peso superligero con el ex campeón mundial de dos divisiones Rances Barthelemy (29-2-1, 15 KOs) en duelo con Omar "El Relámpago" Juárez (14-1, 5 KOs) en el duelo de 10 asaltos en el evento principal, más Batyr Akhmedov (9-2, 8 KOs) contra Kenneth Sims, Jr. (19-2-1, 7 KOs) en una eliminatoria por el título mundial de la AMB de 12 asaltos que abre la transmisión.

