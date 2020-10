Zepeda recibe título silver del WBC en Tijuana Este martes 14 de octubre en Tijuana, Baja California, el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, y el promotor Fernando Beltrán le entregaron a José “Chon” Zepeda el cinturón superligero plata del WBC luego de su épica pelea de ocho caídas contra Ivan Baranchyk que muchos consideran una de las mejores peleas de todos los tiempos. “Estoy orgulloso de ser parte de Zanfer y representar al WBC. Estoy muy feliz, y creo que todos los sacrificios que he experimentado merecen la pena para momentos como este “, dijo Zepeda.” Siempre soñamos con protagonizar peleas dramáticas y gracias a Dios tuve esta oportunidad. Este triunfo pertenece a todo mi equipo. Muchas gracias.” Zepeda ahora esperará pacientemente su revancha contra el campeón mundial José Ramírez. Lucas Browne: Estoy listo para Tyson Fury Rigondeaux espera volver pronto

