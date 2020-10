Rigondeaux espera volver pronto El campeón mundial Cubano de peso gallo de la AMB, Guillermo Rigondeaux, quiere regresar al ring antes de fin de año. “Muy pronto”, le dijo a El Nuevo Herald sobre su regreso al ring. “Parece que finalmente se me ocurrió algo. No sé si es noviembre o diciembre, pero les puedo asegurar que pelearé antes de que termine el 2020.Sé que muchos por ahí están esperando a que vuelva al ring, pero créanme, nadie quiere. pelear más que yo ”, dijo el veterano de 40 años. “La división es bastante buena, pero la pregunta es, ¿quién quiere pelear conmigo en 118? Esa es la gran pregunta, pero espero que aparezcan los oponentes. Lo que los fanáticos deberían preguntarse es qué piensan los demás sobre pelear conmigo “. Fallece el Promotor Dominicano Jose Rafael Lantigua

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.