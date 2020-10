Fallece el Promotor Dominicano Jose Rafael Lantigua Por Robert Coster José Rafael Lantigua, un importante promotor y manager de boxeo en la República Dominicana, falleció el viernes pasado a la edad de 62 años. “Papin”, como lo conocían comúnmente sus amigos, era una figura muy querida en la escena del box local. Un hombre de negocios exitoso, Lantigua se involucró en el boxeo únicamente motivado por su amor por la emoción del ring. Durante dos décadas, promovió más de un centenar de eventos bajo el lema de “Promoción de Boxeo Domini”. “Papin” colocó cartulinas en los barrios populares de la ciudad capital de Santo Domingo porque quería que la juventud de los barrios se involucrara en el boxeo y en una oportunidad positiva. “Quiero sacar a los jóvenes de las calles y darles un espacio en la vida”, decía. Papin Lantigua también manejó las carreras de los mejores boxeadores Dominicanos como el ex campeón mundial Rafael Torres, Héctor Julio Ávila, Rafael Ortiz y Narciso Rodríguez. Descanse en paz. Rigondeaux espera volver pronto Barboza: Saucedo va a sacar lo mejor de mí

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.