Barboza: Saucedo va a sacar lo mejor de mí Por Miguel Maravilla El invicto peso welter junior de South El Monte, Arnold Barboza Jr. (24-0, 10 KOs) espera una dura batalla cuando se enfrente a Alex Saucedo de Oklahoma (30-1, 19 KOs) este sábado por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas en vivo por ESPN como co-estelar de la pelea de unificación Vasyl Lomachenko vs Teofimo López. “Siento que mi estilo y el suyo sacarán lo mejor de ambos. Ambos nos necesitamos el uno al otro en cierto sentido. Está tratando de volver a donde estaba y yo estoy tratando de llegar a donde estaba cuando luchó por el cinturón “. Arnold Barboza dijo a los periodistas. 2019 vio a un Barboza activo anotando un impresionante nocaut sobre su ex compañero de entrenamiento y ex campeón mundial Mike Alvarado en el Staples Center mientras Barboza lucía los colores de los LA Lakers en su bañador y bata. Eso fue seguido por una detención del duro filipino Ricky Sismundo en el Estadio Bank of California y un nocaut sobre William Silva para cerrar el año. Barboza tuvo una actuación dominante sobre el hábil canadiense Tony Luis, ganando por decisión unánime en su última pelea el pasado agosto en el Bubble at MGM Grand en la cartelera de José Ramírez vs. Viktor Postol. “Estaba a otro nivel que Tony Luis. Cometimos algunos errores. Esta será una pelea diferente ”, dijo Barboza en su última pelea. Después de su última pelea, Barboza regresó al gimnasio para otro campamento para prepararse para Saucedo. “Nos tomamos una semana libre y volvimos a hacerlo. El peso nunca es un problema, pero fue mucho más fácil. Fue un gran campamento. El acondicionamiento es perfecto ”, dijo Barboza en el campamento. “La preparación fue excelente. Fue un gran campamento. Mi papá y yo encontramos un plan y nos entrenamos para cualquier pelea que él traiga. Estamos preparados. No puedo esperar, estoy emocionado de mostrar en lo que he estado trabajando ”, agregó Barboza. Su oponente Alex Saucedo, un ex retador al título mundial, se quedó corto en su intento por un título mundial en noviembre de 2018 cuando fue detenido por el entonces campeón de peso welter junior de la OMB, Maurice Hooker, en un esfuerzo valiente. Desde su derrota ante Hooker, Saucedo ha ganado dos nocauts consecutivos en el primer asalto sobre el infame Rod Salka y una decisión unánime sobre Sonny Fredrickson en su última pelea en la burbuja MGM en junio. “Saucedo y yo empezamos desde abajo. Es un tipo genial. Luchó por un título mundial. Es duro y fuerte. Estoy emocionado porque quiero ver dónde estoy ”, Barboza sobre Saucedo. Barboza entra en esta pelea esperando una dura pelea por parte del Oklahoman. “Es mi oponente más duro hasta ahora, pero tengo todo lo que necesito para vencerlo”, dijo Barboza. Encontrarse en la división superligera fuertemente apilada que incluye a los campeones del CMB / OMB José Ramírez y el campeón de la AMB / FIB Josh Taylor programados para pelear un enfrentamiento de unificación para determinar el mejor en esa división. Otros peleadores notables en la división incluyen a José Zepeda, quien viene de un emocionante nocaut sobre Ivan Baranchyk en la pelea del año. José Pedraza, que viene de una impresionante victoria sobre Javier Molina. Regis Prograis y Maurice Hooker también están en la división, pero eso parecería poco probable. “Nuestra división está tan apilada. Creo que todos estamos en la línea de Taylor o Ramirez. Solo quiero concentrarme en lo que tengo enfrente ”, dijo Barboza en la división de súper peso ligero. “No me gusta pensar en el futuro. Tengo que pensar en Saucedo ”. Barboza se mantiene concentrado en Saucedo y sin olvidarlo. “Después de esta pelea, vendrán cosas más importantes, pero realmente no miro hacia el futuro. Miro ahora porque si no me ocupo de Saucedo, entonces no hay planes más grandes ”, dijo Barboza. “No me importan los planes más grandes o lo que la gente diga sobre planes más grandes. Tengo que ocuparme de los negocios el sábado “. No hay duda al respecto, una victoria aquí para Barboza lo acerca a las peleas más importantes, los días de pago, el título, etc. Lo cierto es que este enfrentamiento con Saucedo es una pareja sólida ya que ambos vienen a pelear. Barboza tiene una buena oportunidad de robarse el show este fin de semana previo al evento principal. “Saucedo va a sacar lo mejor de mí. Siento que finalmente voy a conseguir mi respeto en esta división con una victoria ”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Fallece el Promotor Dominicano Jose Rafael Lantigua Conferencia de Prensa del Undercard de Davis-Santa Cruz

