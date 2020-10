Los boxeadores que compiten en la cartelera del PPV de Gervonta Davis vs.Leo Santa Cruz Showtime PPV del 31 de octubre vieron sus respectivos enfrentamientos durante una conferencia de prensa virtual el martes antes de enfrentarse en el ring el sábado 31 de octubre desde el Alamodome en San Antonio, Texas.

La conferencia de prensa contó con el invicto nativo de San Antonio y campeón superligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios y Ryan “Cowboy” Karl, quienes se enfrentan en el evento co-principal, además del ex campeón mundial superligero Regis “Rougarou” Prograis y el invicto contendiente Juan Heraldez, quien se enfrentará en un enfrentamiento de 10 asaltos, y los contendientes de peso ligero Isaac Cruz y Diego Magdaleno, quienes luchan en una eliminatoria por el título de la FIB para iniciar el PPV.

Mario Barrios

“Estoy muy emocionado por este tipo de pelea. Ryan y yo nos conocemos desde siempre y conocemos el estilo que la otra persona aportará al ring. Para los fanáticos en Alamodome y que ven en pay-per-view, les espera una gran pelea.

“No podría estar más feliz de estar en una de las primeras peleas con una multitud desde la pandemia. Tener mi primera defensa en mi ciudad natal de San Antonio es enorme. Los comentarios que he recibido de mis fans hasta ahora han sido increíbles. La noche de la pelea en la que ambos tendremos nuestra base de fanáticos allí para una noche excepcional de boxeo.

“Sé que en la noche de la pelea me enfrentaré a la mejor versión de Ryan Karl que hemos visto. Él está entrenando de la misma manera y espera eso de mí. Así que será una pelea llena de acción y los fanáticos no se sentirán decepcionados.

“No siento ninguna presión peleando en casa. Cada vez que peleo en casa, la energía ha sido irreal. En todo caso, es más motivador.

“Hemos visto mi pelea contra Batyr Akhmedov un par de veces. Soy un guerrero y lo demostré en la pelea. Hicimos todos los cambios que necesitábamos en este campamento y los mostraré el 31 de octubre.

“Estoy muy orgulloso de la pelea de Akhmedov. Todo gran luchador ha tenido peleas cerradas como esa. Fue una experiencia de aprendizaje.

“Conozco la ruta que ha tenido Karl a lo largo de su carrera y sé que está aprovechando esta oportunidad y viene 100% listo. Estoy planeando mantener el título mundial en San Antonio, así que será una gran batalla ”.

Ryan Karl

“Esta pelea va a ser un gran problema. Es realmente surrealista, hasta cierto punto. Estamos muy emocionados y trabajando muy duro y esforzándonos. No podría ser mejor que se lleve a cabo en Texas con fanáticos. Va a ser un gran enfrentamiento en Texas.

“Definitivamente he evolucionado como luchador. He entrenado más duro que nunca. Ronnie [Shields] me ha hablado sobre mantener la calma y prepararse para el momento y lo que significa estar en una pelea por el título mundial. Se trata simplemente de mantenerse enfocado y manejar los negocios. Tenemos que recordar que estamos allí por negocios y nada más. Esto no es placer, sino trabajo, no juego. Y él me mantiene enfocado en esas cosas y me pone en la mejor forma de mi vida.

“Conozco a Mario desde siempre, así que en cuanto a conocernos y estilos, estamos familiarizados. Pero nunca hemos estado en el ring juntos, así que en realidad solo estamos adivinando lo que vamos a hacer allí. En cuanto a cómo saldremos y pelearemos, realmente no lo sabremos hasta que estemos allí juntos.

“Espero que sea una pelea amigable para los fanáticos. Una verdadera pelea de Texas. En cuanto a cómo se desarrollará, realmente no lo sé. La gente hace ajustes en el ring. Espero que los dos ganemos y lo hagamos a toda costa y que sea una pelea muy, muy amigable para los fanáticos.

“Realmente no siento ninguna presión por esta pelea en absoluto. Realmente no me importa que estemos peleando en San Antonio, o no. Es bueno estar peleando en Texas porque soy tejano y me gustaría pelear aquí y nunca tener que irme. Pero no siento ninguna presión en absoluto. Pelearé con cualquiera, en cualquier lugar. No hay nadie más en el ring excepto él y yo, así que al final no importa realmente “.

Regis Prograis

“Estoy muy emocionado por mi primera pelea como parte del establo de PBC. He querido venir a este lado durante mucho tiempo y finalmente está sucediendo. Cuando sucede algo malo, generalmente sucede algo bueno, así que esto es perfecto. Estoy en Katy, Texas, que está a dos horas en auto de San Antonio, es una gran ciudad de pelea. Además, esta es la primera pelea donde tenemos fanáticos. Todo está saliendo a la perfección y estoy muy emocionado de estar en una cartelera tan grande y volver al ring.

“Sigo sintiendo que soy el mejor del mundo con 140 libras. En la pelea de Josh Taylor, fui a Inglaterra, luché frente a más de 20,000 personas que estaban en mi contra y todavía siento que gané la pelea. No diré que me robaron porque eso no fue lo que pasó, pero todavía siento que gané la pelea. Siento que soy el mejor de la división y necesito seguir demostrándolo. Este es otro paso para mí.

“Mi próximo paso depende de lo que se me ofrezca. Pero antes que nada, tengo una dura pelea por delante. Estoy centrado en Juan Heraldez. Hay muchas cosas sobre la mesa para mí después de esto, pero primero tengo que superarlo. Anhelo volver a ser campeón en las 140 libras antes de subir al peso welter. Ese es el plan. Pero el panorama del boxeo cambia tanto que es tan difícil de predecir. Nunca se sabe lo que va a pasar.

“Hay mucha gente ahí afuera ahora para que yo pelee. Adrien Broner, Josh Taylor, Jose Ramirez. Josh Taylor y yo definitivamente vamos a pelearnos de nuevo. Pase lo que pase, tenemos que luchar. La pelea fue demasiado cerrada y fue demasiado importante en el Reino Unido para que eso no vuelva a suceder. Definitivamente quiero pelear contra Ramírez. Siento que me ha esquivado por un rato. Y la pelea de Broner definitivamente podría ser una gran pelea. Todos esos nombres son los que estoy buscando. Pero es un paso a la vez y es Juan Heraldez el siguiente.

“La pelea de Taylor definitivamente me mostró que hay cosas en las que necesito mejorar. Al entrar en esa pelea, me pregunté si podría pelear 12 rondas duras. Solo había ido 12 asaltos contra Terry Flanagan, pero esa fue una lección de boxeo, no 12 asaltos difíciles. Luché 12 rondas duras y duras contra Taylor, por lo que era una especie de pregunta en mi cabeza antes de eso. Ahora sé que puedo hacerlo. Josh Taylor es un gran golpeador y recibí sus golpes como si nada. En cuanto a las cosas en las que necesito trabajar, creo que ya veremos. Pero he estado trabajando muy duro y he estado en el campo de entrenamiento desde antes de que comenzara la pandemia. Tuve muchas peleas que no sucedieron, así que he estado trabajando todo ese tiempo, trabajando en diferentes cosas y rompiéndome el culo. Voy a hacer lo que sea necesario para llegar al primer lugar con 140 libras “.

Juan Heraldez

“En mi última pelea contra Argenis Méndez aprendí que realmente tengo que controlar la pelea. No puedo permitir que haya 50-50 rondas y dejarlo en manos de los jueces. Tengo que tomar todo el control que pueda sobre la pelea.

“Sobre el papel, Prograis tiene un buen currículum, pero cuando se trata de habilidades en el ring, es algo totalmente diferente. La gente puede decir lo que quiera, pero las habilidades pagan las facturas.

“Solo he visto un par de asaltos contra Josh Taylor porque esa fue una pelea contra un zurdo. No creo que pueda sacar mucho de eso. Soy un luchador totalmente diferente.

“Solo creo en mis habilidades y capacidad. Ya sea por mi juego de pies, velocidad o habilidad general, no creo que él haga nada mejor que yo. Tuvo su tiempo en la cima de la división, pero ahora es mi momento. Es mi momento de brillar.

“Después de esta pelea, creo que toda la división me va a temer. Creo que va a ser difícil encontrarme una pelea después de que termine con Regis “.

Isaac Cruz

“[Magdaleno] es definitivamente un buen peleador y tiene mucha experiencia, pero mi equipo y yo estamos listos para aprovechar la experiencia que tenemos y usarla para nuestros propósitos para poder prevalecer en esta pelea.

“El hecho de que esta sea la primera gran pelea con los fanáticos en las gradas en los Estados Unidos me llena de felicidad. Me motiva aún más a dar lo mejor de mí en el Alamodome el 31 de octubre.

“Los aficionados mexicanos saben de qué se trata. Ahora nos dirigiremos a los Estados Unidos y mostraremos a los fanáticos estadounidenses de lo que es capaz Isaac Cruz. Sé que puedo ser un contendiente con jugadores como Gervonta Davis, Ryan García y [Vasiliy] Lomachenko y mostrarle a la gente que hay otro peleador mexicano que puede ser un contendiente y hacer ruido en esta división.

“Estoy preparado para su experiencia. Va a ser una gran pelea desde el principio, pero a medida que avanzan las rondas, él comenzará a darse cuenta del peleador que soy y del poder del que soy capaz “.

Diego Magdaleno

“Esta es mi segunda pelea con mi entrenador, Bones Adams. Es un asunto de familia. El boxeo es mi familia. Entrar en cada pelea, ser un anciano maduro al que me llaman hoy en día, se siente bien porque sé cuáles son mis prioridades. Mi última victoria sobre Austin Dulay fue enorme porque mi último equipo que tuve fue más o menos diciendo que era viejo, que estaba acabado. No me gustó esa idea. Volví y rejuvenecí a todo mi equipo. El rejuvenecimiento aquí es Bones Adams.

“Nunca eres demasiado viejo para mejorar y estamos aquí para dar palizas a los jóvenes. Mi último oponente tenía 24 años y venía a enfrentarse a un anciano, y demostré que el mundo estaba equivocado. Ahora todo el mundo vuelve a creer en ‘2FUEGO’. Voy a empezar este espectáculo con algo de fuego. Me tienen abriendo el programa en una tarjeta apilada y voy a entrar y darlo todo.

“Estoy rodeado de gente que quiere que progrese. Si creo en mí mismo, quiero que mi equipo crea en mí y sentí que mi antiguo equipo no creía en mí. Por eso viste lo que pasó en esa pelea de Teófimo López. Aprendí de mis errores y, en el futuro, tengo vibraciones positivas en el gimnasio. Tengo un gran entrenador que ha estado en el ring conmigo y me conoce personalmente. Definitivamente hice un gran cambio y mira lo que hice contra Dulay, un tipo con un poder de nocaut vicioso. Los números y las estrategias pueden decir una cosa, pero al final del día, cuando entremos al ring, depende de mí demostrar que todos están equivocados, como lo hice en mi última pelea.

“Seré la primera pelea con fanáticos y creo que eso me favorece. Luchó contra la energía de otras personas y todos ustedes verán eso el 31 de octubre “.