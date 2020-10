Juan Carlos Pelayo nuevo presidente de Fecombox Por. Gabriel F. Cordero Este fin de semana la Fecombox ha escogido como su nuevo presidente a Juan Carlos Pelayo, el actual presidente de la Comisión de Boxeo de Tecate, Baja California. Pelayo reemplaza a Rodolfo Ramírez Flores de Monterrey, Nuevo León La elección tuvo la presencia del presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. Pelayo también es el titular del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana, Baja California y es Juez Internacional de boxeo profesional desde Marzo del 2008 y ha estado en cerca de 250 combates en México, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Latvia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Arabia Saudita. Pacquiao-McGregor está más cerca de realizarse

