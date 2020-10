Lucas Browne: Estoy listo para Tyson Fury Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso pesado de la AMB, Lucas “Big Daddy” Browne (29-2, 25 KOs) ha levantado su mano como posible oponente para el campeón de peso pesado del WBC Tyson Fury (30-0-1, 21 KOs) en diciembre. Browne dijo en Twitter: “Desperte esta mañana con la asombrosa noticia de que Tyson Fury posiblemente me esté mirando como el candidato número uno para una pelea en diciembre. La pelea de Fury y Wilder ya no ocurre y él quiere algún tipo de pelea de calentamiento para la pelea de Joshua. “Ahora, si ese soy yo, estaría más que dispuesto a saltar, sería un honor absoluto saltar al ring con el Rey Gitano, quien creo que es uno de los mejores pesos pesados ​​del planeta en este momento. . “ Al decir eso, ¿no sería genial para mí noquearlo y que todos estos fanáticos me odien al mismo tiempo? Eso es algo que me encantaría que sucediera. “Como dije, sería un absoluto honor compartir el ring con él, entraría allí para noquearlo, ese sería el plan. “Podría estar perdiendo 11 asaltos y aún así noquearte con un golpe en el duodécimo y es por eso que siempre voy a ser peligroso sin importar qué”. Conferencia de Prensa: Lomachenko-Lopez Zepeda recibe título silver del WBC en Tijuana

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.