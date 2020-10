Conferencia de Prensa: Lomachenko-Lopez Más de dos años de mala sangre se encendieron el miércoles por la noche cuando el campeón mundial de peso ligero de la Franquicia WBC / WBO / WBA Vasiliy Lomachenko y el capo de la FIB Teofimo López compartieron el escenario para la conferencia de prensa del miércoles antes de la súper pelea del sábado en ESPN. Lomachenko y López no habían estado en la misma habitación desde el pasado 14 de diciembre, la noche en que López noqueó a Richard Commey para ganar su título mundial. Poco después de ese sensacional nocaut, Lomachenko entró al ring y le dio la bienvenida a López a su club. Los campeones de peso ligero se sentaron a 12 pies de distancia en un escenario dentro del ring. La tensión nunca se desbordó, pero era palpable. Esto es lo que tenían que decir. Vasiliy Lomachenko “No sabré {cómo me afectará el despido} hasta el sábado por la noche. Nunca he estado fuera del ring durante un año completo como este. Siempre. No sé cómo será ”. “Creo que es solo un anillo, jueces y televisión. Eso es. Y, por supuesto, cuatro cinturones “. “Estoy pensando solo en mi pelea futura y la pelea del sábado. Eso es.” “Para mí, creo que será una partida de ajedrez”. Teofimo Lopez “El trabajo duro tiene su recompensa. Dieciocho años después, y es solo el comienzo, todavía no has visto nada “. “The Takeover no es solo una frase que lanzamos. Esta es la parte en la que estoy liderando a la nueva generación. Ganar esto es un sello y una marca para la nueva era “. “Prepara tus palomitas de maíz y disfruta del espectáculo. Es ‘The Takeover’ “. “Un verdadero campeón puede adaptarse a todo. Va para los dos. Luchó en estadios con entradas agotadas. Luché en estadios con entradas agotadas. Mi trabajo y lo mío es tener todos estos cinturones envueltos alrededor de mí “. “Toño” Morán regresa a Telemundo el viernes en Kissimmee Lucas Browne: Estoy listo para Tyson Fury

