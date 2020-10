“Toño” Morán regresa a Telemundo el viernes en Kissimmee El evento principal de Boxeo Telemundo del viernes será otra edición de la clásica rivalidad del boxeo entre México y Puerto Rico. El campeón de Fedecentro de peso welter de la AMB Antonio “Toño” Morán (25-4-1, 18 KOs) vs AMB jr. El campeón de peso welter de Fedecentro, Emanuel “Pinky” Colón (17-1-1, 16 KOs) será el tercero de cuatro eventos consecutivos transmitidos por la cadena. El sitio será el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Los combates están en la zona de lucha en cuarentena sin fanáticos. Es un rápido regreso al ring para Morán, quien detuvo a Luis Solís dentro de la distancia el mes pasado en la red. Moran estuvo cerca de ganar una pelea por el título mundial no hace mucho. Una victoria sobre Colón podría posicionarlo para otra carrera por el título mundial. ¿Cómo fue tu preparación para esta pelea? Descansé un poco después de la última pelea, pero inmediatamente volví a prepararme para esta pelea. ¿Cómo se sintió al obtener una victoria por nocaut en su última pelea después de peleas difíciles consecutivas anteriores? Definitivamente ha hecho mucho por mi confianza de cara a esta pelea. ¿Qué sabes de tu oponente? En los videos que he visto de él, se ve tan fuerte como lo indica su historial. ¿Cómo te sientes ahora que has pasado de ligero a súper ligero? Me he adaptado bien al peso y me siento fuerte. ¿Cómo te sientes que te emparejas con los mejores luchadores en 140? Creo que la división tiene campeones y contendientes talentosos. Siento que me encuentro bien con los mejores de la división. Solo tengo que ser disciplinado y prepararme adecuadamente antes. ¿Crees que tu experiencia podría marcar la diferencia en esta próxima pelea? Eso creo. Siento que mi experiencia conducirá a un mejor desempeño general que me llevará a la victoria. ¿Qué tipo de pelea deberían esperar los fanáticos esta noche? Creo que ambos nos respetamos y usaremos nuestra inteligencia en el ring. Esta es una pelea importante para nuestras carreras, así que definitivamente veo que esto conducirá a una pelea emocionante para los fanáticos. ### “Champion v Champion”, “Toño” Morán vs “Pinky” Colón será televisado EN VIVO a las 12AM a través de Telemundo. Consulte sus listados locales. El ex campeón ¨Títere¨ Vázquez regresa el sábado en Inglaterra por DAZN Conferencia de Prensa: Lomachenko-Lopez

