El clasificado superligero número 1 del WBC, José ‘Chon’ Zepeda, (23-0-1, 20 KOs) estuvo involucrado en un accidente de tráfico menor camino a un entrenamiento con los medios el lunes y no pudo asistir al Churchill Boxing Gym en Santa Mónica, California. No resultó herido en el accidente. “Perdón por perderme los entrenamientos de los medios”, dijo Zepeda. “Tuve un pequeño accidente pero estoy bien. Estamos 100% listos para empezar”.

Como resultado, el contendiente #2 del WBC, Regis ‘Rougarou’ Prograis, tuvo los medios para él solo. Prograis realizó un entrenamiento enérgico frente a una gran multitud de medios del sur de California que dieron inicio a los eventos mediáticos de la semana de la pelea para el enfrentamiento por el título mundial del WBC del sábado en PPV en el Dignity Health Sports Park ‘The War Grounds’.

“Simplemente siento que estoy mejor, no estoy realmente nervioso en absoluto. He entrenado mucho durante los últimos tres años para esta oportunidad… Zepeda no puede dejar que lo golpee demasiado en esta pelea si está tratando de tender trampas”, dijo Prograis. “Si puedo encontrarlo, no creo que sea bueno para él. No peleo para boxear, peleo para lastimar a la gente. En mis últimas tres peleas, no me golpearon y obtuve los tres nocauts”.

Regis Prograis:

“El campamento fue un infierno. Para mí, son como pequeñas victorias en el campamento, como pasar tiempo con mis hijos que espero con ansias. Este fue un campamento largo, casi seis meses, ya que se suponía que debía pelear en agosto y luego surgió esta oportunidad de título mundial para el 26 de noviembre. El entrenamiento diario era de tres sesiones, boxeo por la mañana, fuerza y ​​acondicionamiento al final de la tarde y más boxeo por la noche. Soy una persona nocturna cuando no estoy entrenando, así que despertarme temprano todos los días en el campamento me desgasta.

“Esto es lo que realmente amo, pelear. Me encanta el título mundial y el dinero, pero realmente me encanta subirme al ring la noche de la pelea”.

“Me alegro de que Teofimo López esté en 140, la división está realmente iluminada ahora, es por eso que insistí en quedarme en 140 cuando podría haber subido. Ahora tengo un nutricionista y no tengo que preocuparme por ganar peso. Podría quedarme en 140 por el resto de mi carrera ahora si quiero”.

“Hay muchas peleas importantes por delante, pero lo primero es José Zepeda. Tank vs Ryan es una buena pelea en la división, tengo a Tank pero la confianza de Ryan está por las nubes. Esa es una pelea que espero ver en persona si no estoy en el campamento. Y por supuesto, quiero al ganador”.

“Sandor Martin es una buena prueba para Teofimo ahora, es una muy buena pelea. Es mejor pelea que Pedraza para Teofimo, Sandor Martín vendrá a ganar. Esto probará si Teo está listo para las 140 libras. división.”

“Pensé que Zepeda estaría aquí en los entrenamientos de los medios, lamento escuchar sobre el accidente automovilístico que le impidió venir. Espero verlo cara a cara nuevamente mañana en la conferencia de prensa”.