All Star Boxing firma al prospecto puertorriqueño Derrieck Cuevas Tuto Zabala Jr Presidente de All Star Boxing, Inc anunció el lunes por la tarde la firma del contendiente puertorriqueño Derrieck “Pretty Boy” Cuevas (23-1-1 15 KO’s) a un acuerdo promocional. Cuevas, se une al grupo de boxeadores All Star Boxing de la isla, que incluye al actual campeón mundial de peso minimosca de la OMB, Jonathan “Bomba” González “Estamos encantados de firmar a Derrieck Cuevas para la familia All Star Boxing”, declaró el presidente y director ejecutivo, Félix “Tuto” Zabala. “Derrieck ha peleado varias veces en Boxeo Telemundo y estamos felices de finalmente unir fuerzas. Cuevas estará activo y listo para un gran 2023”. Cuevas, ha aparecido en la serie de larga duración “Boxeo Telemundo” de Zabala, donde acumuló victorias sobre veteranos como Ed Paredes y Alberto Beltrán para ganarse un título regional de peso welter Fedelatin de la AMB. La inactividad en su carrera debido al Covid-19 lo ha dejado en el estante, pero Derrieck está listo para retomar el control de su carrera con la compañía adecuada que lo guíe, incluido su cogerente Mike Méndez. “Estoy agradecido de firmar con una gran compañía (All Star Boxing) que tiene un legado en el deporte”, señala el contendiente Derrieck Cuevas “Estoy más motivado que nunca para llegar a la cima, hemos estado entrenando duro los últimos 3 meses y estamos listos para mostrar nuestras habilidades” cerró Cuevas Derrieck Cuevas está programado para aparecer el 2 de diciembre en Atlanta, GA cuando All Star Boxing, Inc transmita una tarjeta en vivo desde el Centro Internacional de Convenciones de Georgia en ESPN Knockout. La AMB aprueba Spence-Thurman y Stanionis-Ortiz Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.