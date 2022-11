La AMB aprueba Spence-Thurman y Stanionis-Ortiz La AMB continúa desarrollando su plan de reducción de títulos mundiales, dando los siguientes pasos en la división de peso welter. Luego de una revisión exhaustiva de la situación, se determinó que Errol Spence Jr., el supercampeón de la AMB, tendrá un permiso especial para pelear contra Keith Thurman, mientras que Eimantas Stanionis, el campeón regular de la categoría, se enfrentará a Vergil Ortiz. Los ganadores de estos combates se enfrentarán en un futuro próximo para determinar el único campeón de las 147 libras de la organización. Inicialmente, al ex súper campeón Yordenis Ugas se le permitió enfrentar a Spence en una pelea de unificación, mientras que Butaev y Stanionis lucharon por el título del campeonato. En estos casos, los ganadores fueron Spence y Stanionis, respectivamente. El 14 de noviembre de 2022, TGB Promotions solicitó un permiso especial en nombre de Spence para pelear contra Thurman en febrero de 2023, pero con condiciones obligatorias específicas. De conformidad con la regla C.16 de la AMB, que establece que los períodos de defensa obligatorios pueden modificarse por causa, ya sea mediante una solicitud de permiso especial o por iniciativa propia, la AMB decidió que Spence puede enfrentar a Thurman. Stanionis seguirá siendo el retador obligatorio al súper campeonato de peso welter. Ahora se enfrentará a Vergil Ortiz, quien derrotó a Michael McKinson en una eliminatoria de la AMB el 8 de agosto. El ganador de la pelea, o Stanionis si termina en empate, se enfrentará al ganador de Spence-Thurman dentro de los 180 días de sus peleas. El ganador de la pelea Spence-Thurman está obligado a enfrentarse al ganador de Stanionis-Ortiz. Esta decisión reemplaza todas las decisiones anteriores y cualquier problema que surja en el camino se resolverá según las reglas de la AMB. All Star Boxing firma al prospecto puertorriqueño Derrieck Cuevas Teofimo-Martin el 10 de diciembre en New York Like this: Like Loading...

