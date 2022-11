Teofimo-Martin el 10 de diciembre en New York Top Rank ha confirmado que el contendiente de peso welter junior, Teófimo López, ahora se enfrentará a Sandor Martín el 10 de diciembre en el Madison Square Garden después de que José “Sniper” Pedraza contrajera una enfermedad no relacionada con COVID. Teófimo López: “Le deseamos a José Pedraza una pronta recuperación, pero esperamos enfrentar a Sandor Martín. Era el oponente que originalmente queríamos para Heisman Night en el Madison Square Garden. Continuaré silenciando a los que dudan mientras me hago cargo de la división de las 140 libras. Espero darles a los fanáticos de mi ciudad natal una noche especial de boxeo”. Sandor Martin: “He soñado con pelear en un evento principal en el Madison Square Garden. Esta es mi hora. Me arriesgué y tomaré el control contra Teófimo López el 10 de diciembre. Les daré a los fans lo que quieren ver”. Lopez-Martin, programado para 10 asaltos, es un eliminador final por el título mundial WBC de 140 libras. La AMB aprueba Spence-Thurman y Stanionis-Ortiz Makhmudov vs Wallish el 16 de diciembre en Canada Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.