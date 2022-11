Makhmudov vs Wallish el 16 de diciembre en Canada El invicto WBC #4, WBA #5 de peso pesado Arslanbek Makhmudov (15-0, 14 KOs) se enfrentará a Michael Wallisch (23-5, 16 KOs) en el evento principal de diez asaltos el 16 de diciembre en el Centre Gervais Auto en Shawinigan, Quebec. Canadá. El programa Eye of the Tiger Management también contará con el peso pesado Simon Kean (21-1, 20 KOs) contra “The Drummer Boy” Eric Molina (29-8, 21 KOs) y el peso mediano #15 del CMB Steven “Bang Bang” Butler (31 -3-1, 26 KOs) y Joshua Conley (17-4-1, 11 KOs) en un par de combates adicionales a diez asaltos. Además, la veloz superwelter femenina Mary Spencer (7-0, 5 KOs) busca derrotar a la contendiente Femke Hermans (13-4, 5 KOs) por el cinturón IBO. Teofimo-Martin el 10 de diciembre en New York OMB ordena Alimkhanuly-Munguia por titulo mundial mediano Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.