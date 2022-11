Falcao listo para defender el cinturón de la NABA El campeón de peso supermediano de la NABA, Yamaguchi “The Problem” Falcao (23-1-1, 9 KOs) defenderá su título contra el duro Ernest Amuzu (26-7, 22 KOs) el domingo 11 de diciembre en el Caribe Royale en Orlando , Florida Falcao-Amuzu está programado para diez rondas y se lleva a cabo como parte de la tarjeta WBA KO Drugs, que precede a su convención anual. Los boletos desde $40 están a la venta en Ticketmaster.com y la tarjeta se transmite en vivo por CBS Sports Network a las 7 p. m., hora del este. La tarjeta es promovida por Boxlab Promotions y Falcao es promovida por Fire Fist Boxing Promotions. Round 12 con Mauricio Sulaimán: El deporte le da un respiro al mundo Zepeda-Prograis listos por eliminatoria WBC Like this: Like Loading...

