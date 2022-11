Round 12 con Mauricio Sulaimán: El deporte le da un respiro al mundo Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán – Presidente del WBC El deporte se ha encargado de darnos un muy necesario respiro ante la situación actual por la que atraviesa el mundo. Una pandemia que tanto ha lastimado a todo el planeta de todas las manera imaginables, además de una invasión brutal de Rusia a Ucrania, que puso a temblar al planeta, con la reacción de las diversas potencias y la amenaza de una posible guerra mundial, sumado a la incertidumbre que se vive en México, al ver tantos conflictos y amenazas constantes, tanto negativismo. El deporte es el escape natural que la sociedad utiliza para encontrar distracción, entretenimiento, ilusión, pasión y cumple con una labor social, con soluciones a las problemáticas de la comunidad, combate las adicciones, el sedentarismo, la vagancia y ayuda integrar las familias. México ha destacado de manera importante en el deporte en este 2022, tanto con las acciones en los campos de juego como con los eventos realizados en nuestro país. Esa clase masiva que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, la iniciativa del diputado Miguel Torruco, la infraestructura del Instituto del Deporte y la tremenda participación de la comunidad del boxeo, bajo el liderazgo del Consejo Mundial de Boxeo puso a nuestro país en el mapa mundial. Un Récord Guinness que llegó a todos los rincones del planeta demostrando que el deporte es paz, salud y felicidad. La temporada de beisbol que ha regresado de manera importante en México, bajo la gran dirección de la Liga Mexicana (LMB), y su presidente Horacio de la Vega. La Liga MX de futbol, con torneos exitosos bajo la dirección de Mikel Arriola.

Julio César Urías, con su gran temporada con los Dodgers, quedando tan cerca de ganar el trofeo más importante del rey de los deportes, el Cy Young. Saúl Canelo Álvarez con su gran victoria en la tercera pelea ante Gennady Golovkin, que se celebró el pasado 16 de septiembre, y que puso en alto el grito de… ¡Viva México! en Las Vegas.

El grandioso Gran Premio de la CDMX de la Fórmula 1, que colocó a nuestro país como trending topic durante ese fin de semana mágico; la ciudad lució como el lugar que se merece a nivel mundial, a la altura de París, Tokio, Nueva York o cualquiera otra de esas ciudades que capturan la imaginación de quienes sueñan con visitarlas y vivir su grandeza. Los hoteles abarrotados, los restaurantes con largas listas de espera, la ciudad iluminada con la felicidad de miles de personas de muchos países del mundo.

Ya es una costumbre que la F1 otorgue a México el galardón del Mejor Evento en la temporada, nuestra nación es vista en todos los rincones del mundo y es celebrado por todos, generando gran derrama económica y promueve al país, la marca y turismo. Después nos tocó al boxeo poner nuestro evento que fue un éxito inimaginable. Acapulco se convirtió en la capital del boxeo mundial al recibir a más de mil 600 delegados de todo el mundo para celebrar la 60 Convención Mundial del WBC. Fue muy gratificante lograr un evento tan exitoso en México. Lo hicimos en contra de todo, superando muchos obstáculos. El boxeo, muy lamentablemente, es el patito feo del deporte; resulta que las compañías multinacionales, o sea, las que manejan presupuestos millonarios tienen una cláusula, ridícula, que señala que no pueden patrocinar deportes de contacto y rechazan toda solicitud que venga de nuestro deporte, pero sí los vemos anunciándose en futbol americano, automovilismo y muchos otros más, que son verdaderamente agresivos y de contacto. Ford rechazó poner unidades para transportar a los campeones asistentes a la convención; otras compañías ni siquiera tuvieron la decencia de responder la carta de petición de patrocinio, y alguien a quien prefiero no mencionar, ¡condicionó el patrocinio a que le entregáramos un cinturón de campeón en la ceremonia de inauguración! Y también hay otros cuantos que si son buenísimos para subirse al tren de los superestrellas y son buenísimos para salir en la foto.

Aún con la pena del rechazo de los grandes, tuvimos la gratísima sorpresa de ser apoyados por empresas y personas que entienden que el boxeo es el que más glorias le ha dado a México: 13 medallas olímpicas y más de 200 campeones mundiales; patrocinio económico o en especie, todo sumó para lograr la mejor convención que podamos recordar en nuestro país. Gracias a Teiken Promotions, Ballys, Sorrento Therapeutics, IBH Group, Smart Fit, JAB Gimnasio, Nabohi, Industrias Reyes, Afirme, Electrolit, Federación de Boxeo de Armenia, Rentable, Cerezo y Conexión Facil.

Palacio Mundo Imperial se entregó en cuerpo y alma con atención espectacular en sus magníficas instalaciones; fue un paraíso para todos los asistentes y la hospitalidad tradicional mexicana brilló, dando recuerdos inolvidables en todo momento. La dedicación y pasión que el secretario de Turismo del Estado, Santos Ramírez y el ídolo mexicano Manuel Negrete, quien es el director de Fidetur, fue fundamental para lograr el éxito.

El lunes por la noche, la NFL tuvo el juego más visto de la semana, el Monday Night Football, desde el monumental Estadio Azteca, el coloso de Santa Úrsula. Los 49ers de San Francisco se enfrentaron contra los Cardinals de Arizona. Un evento que una vez más marcó al mundo, para posicionar a México como uno del más alto nivel y convirtiéndolo en aspiracional para ser visitado y disfrutado. Quiero felicitar a Arturo Olivé, Director General de la NFL en México, quien ha hecho una labor titánica.

La atención del mundo ya dio un giro hacia el Medio Oriente, el Mundial ha comenzado y nuestra selección enfrentará a Polonia. Es un Mundial diferente en diversos aspectos, sin alcohol, sin ambiente como se ven en otros lugares del mundo, pero México ya se hizo presente. Nuestros paisanos llegaron a Qatar y en las redes sociales los han mostrado con el tradicional ingenio que sólo los mexicanos logran tener. El amigo paseándose con la bocina y la grabación de “se compran: colchones, lavadoras, estufas”. Los disfraces con sombreros que invitan a todas las nacionalidades a sumarse a la pachanga.

Tengo confianza que nuestra selección tendrá un maravilloso mundial y pondrán a nuestro México en alto. ¿Sabías que…?

El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó un acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo durante la pasada convención anual en Acapulco, en el que se iniciará el proceso para proveer seguridad social a los boxeadores y miembros de la comunidad de este deporte y se construirán centros boxísticos dentro de las múltiples instalaciones del IMSS a nivel nacional; la primera será en Acapulco y llevará el nombre de Eddy Reynoso. Anécdota de hoy

Hablando de los grandes eventos y espectáculos que dan tantas emociones y recuerdos al aficionado, recuerdo los momentos cuando mis hermanos y yo pudimos disfrutar a mi papá asistiendo como aficionados a algún evento. El Parque del Seguro Social a ver a los Diablos Rojos del México, al Azteca a ver al Cruz Azul o durante el Mundial del 86; un par de ocasiones al Estadio de los Dodgers o, inclusive, lo más divertido era ir al cine con él. Era todo un espectáculo verlo disfrutar de los partidos o las películas con nachos, hot dogs, palomitas, cacahuates o lo que fuera de botana; obviamente en el Parque del Seguro Social eran los exquisitos tacos de cochinita. En una ocasión fuimos al cine en Los Ángeles, estaba mi tío Toy, mis hermanos Héctor, Fernando y yo. Íbamos tarde al estreno de la película Los Intocables, pero no podíamos dejar de comprar en la dulcería: "Denos cinco hot dogs, tres nachos con extra queso, tres palomitas grandes con mantequilla, dos M&M ´s, y dos Milkyway, y unas cuantas cosas más y una Diet Coke". Fue tal la impresión de la señorita, que en vez de decir disfruten la película, nos dijo: "disfruten su comida". Agradezco sus comentarios en [email protected] Falcao listo para defender el cinturón de la NABA

