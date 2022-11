Dos eliminatorias en el evento Rivera-Martin Dos eliminatorias de título mundial más estarán en la cartelera televisada para la transmisión televisiva de Showtime Championship Boxing anunciada previamente el 17 de diciembre, encabezada por la eliminatoria de peso ligero de la AMB entre el número 2 de la AMB, Michel “La Zarza Ali” Rivera (24-0, 14 KOs) y el número 10 de la AMB, Frank. “The Ghost” Martin (16-0, 12 KOs) en The Chelsea dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas. El espectáculo también verá al ex campeón mundial de peso súper mediano de la FIB José Uzcátegui (32-4, 27 KOs) regresar a la acción contra el invicto ex destacado aficionado Vladimir Shishkin (13-0, 8 KOs) en una eliminatoria por el título de 168 libras de la FIB a 12 asaltos. Uzcátegui está clasificado IBF #7, Shishkin es IBF #9. Vincent Astrolabio (17-3, 12 KOs) se enfrenta a Nikolai Potapov (23-2-1, 11 KOs) en una eliminatoria por el título de peso gallo de la FIB de 12 asaltos. Astrolabio está clasificado IBF #6, Potapov es IBF #3. Resultados desde Sydney , Australia Round 12 con Mauricio Sulaimán: El deporte le da un respiro al mundo Like this: Like Loading...

