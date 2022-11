Resultados desde Sydney , Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El #1 de la AMB, #2 de la FIB, #7 de la OMB, el peso mediano Michael Zerafa (31-4, 19 KOs) superó por puntos al italiano Danilo Creati (8-1, 1 KO) con sede en Sydney en diez asaltos en una pelea mediocre en el Aware Theatre, Sydney, NSW, Australia, el miércoles por la noche televisado por Foxtel Main Event y Kayo Sport Pay-Per-View. Zerafa se contentó con intercambiar golpes de largo alcance con el inexperto Creati, y en ningún momento de la pelea Creati estuvo en peligro de visitar la lona. Al final de diez rondas, los puntajes fueron 99-91, 98-93, 98-92, todos para Zerafa. Zerafa dijo después: “Creati era complicado y torpe. Acepté la pelea con un aviso de cuatro semanas y mi equipo está en Estados Unidos, pero todo el crédito para Team Ellis”. En otra acción, el contendiente australiano de peso pesado y leyenda de la liga de rugby Paul Gallen (15-2-1, 8 KO) superó a Justin Hodges (5-3, 2 KO) en seis rondas. Tanto Gallen como Hodges intercambiaron jabs de izquierda precisos en todos los asaltos, pero Gallen también conectó golpes efectivos al cuerpo y después de seis asaltos de acción, las puntuaciones fueron 59-55, 60-54, 60-54. Gallen, de 41 años, anunció su retiro después de la pelea. El zurdo de peso semipesado basado en MtDruitt, Paulo Aokuso (3-0, 3 KOs), detuvo al peruano David Zegarra (35-9-1, 22 KOs) a las 1:48 de la segunda ronda en diez programados. La importación también visitó la lona en la primera ronda. Aokuso capturó el título de la AMB Oceana. Zegarra había llevado a Julio Cesar Chavez Jr a la distancia de diez asaltos en 2021. El peso pesado Sio Suia Taukeioho (1-0) derrotó a Jaiman Lowe (0-2) en la segunda ronda de su pelea programada de cuatro rondas y, al final, los puntajes fueron todos para Taukeiaho 40-35, 40-35, 39-36. Taukeiaho es entrenado por el miembro del Salón de la Fama Johnny Lewis y Jason Lang. El peso welter con base en Melbourne Joel Taylor (9-0, 4 KO) y Ty Telford (8-2-1, 4 KO) se enfrentaron cara a cara desde la primera ronda en un concurso programado de diez rondas con el título australiano vacante en juego. . Taylor sacudió a Telford en la tercera ronda cuando conectó con poderosos golpes en la cabeza. Telford respondió en la cuarta ronda, conectándose con combinaciones sólidas que cortaron a Taylor. El quinto asalto fue un sube y baja que tuvo a ambos boxeadores en problemas por disparos a la cabeza. La esquina de Telford retiró su cargo al final de la sexta ronda para salvarlo de un castigo mayor. Taylor fue coronado nuevo campeón de peso welter australiano. El zurdo de peso pesado Liam Talivaa (3-0, 2 KO) superó a Louis Marsters (2-4, 2 KO) en cuatro asaltos. Talivaa derribó a Marsters en la primera ronda y luego golpeó a su oponente mientras estaba en la lona, ​​lo que provocó que el árbitro John Gauchi le diera una advertencia. Talivaa mantuvo el control, lanzando combinaciones precisas en las rondas restantes y, al final, las puntuaciones fueron 40-35, 40-35, 40-35 para Talivaa. Koen Mazoudier (11-2, 4 KOs) superwelter de Blacktown superó a Wade Ryan (20-11, 7 KOs) en ocho asaltos en una pelea competitiva. El zurdo Ryan fue el agresor y Mazoudier boxeó hábilmente mostrando buena movilidad. Ryan fue cortado en la mejilla por un choque de cabezas en la tercera ronda y en la cuarta ronda, el árbitro Les Fear advirtió a Ryan por golpear en la parte posterior de la cabeza. Las puntuaciones de Mazoudier fueron 77-76, 77-75, 77-75. Los promotores George y Matt Rose de No Limit Boxing. Comentaristas Ben Damon, Jeff Fenech, Jeff Horn, Paul Kent. Parker-Ryder en ESPN+ el sábado Dos eliminatorias en el evento Rivera-Martin Like this: Like Loading...

