Parker-Ryder en ESPN+ el sábado Los contendientes de peso súper mediano Zach Parker y John Ryder chocarán en un evento principal de 12 asaltos por el título mundial interino de 168 libras de la OMB este sábado 26 de noviembre en The O2 en Londres. Este enfrentamiento de alto riesgo enfrenta a dos de los mejores boxeadores del Reino Unido, con el ganador en la pole position para ganar una súper pelea con el campeón indiscutible Canelo Alvarez en 2023. Parker-Ryder y los concursos de cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. Parker (22-0, 16 KOs) es un ex campeón británico de peso supermediano que ha estado esperando pacientemente una pelea emblemática. Se suponía que iba a pelear contra Demetrius Andrade, pero el destacado estadounidense se retiró de una fecha propuesta en mayo por una lesión y luego rechazó la pelea luego de una oferta de bolsa en septiembre. El drama fuera del ring ha dejado de lado a Parker durante más de un año, ya que no ha peleado desde el nocaut en el cuarto asalto de noviembre pasado sobre Marcus Morrison. Parker ha eliminado a cinco enemigos consecutivos desde que ganó el título británico sobre Darryll Williams por decisión dividida en noviembre de 2018. Ryder (31-5, 17 KOs), de Londres, ha ganado tres combates desde una derrota por decisión muy controvertida ante Callum Smith por el título mundial supermediano de la AMB. Viene de una sorpresiva victoria por decisión dividida sobre el ex campeón mundial de peso mediano Danny Jacobs en febrero. En otra acción de transmisión en ESPN+: Hamzah Sheeraz (16-0, 12 KO) vs. River Wilson-Bent (13-1-1, 6 KO), 12 rondas, Sheeraz’s WBC Silver y títulos vacantes de peso mediano de la Commonwealth Dennis McCann (13-0, 7 KO) vs. Joe Ham (17-3, 6 KO), 12 asaltos, título vacante de peso pluma junior de la Commonwealth Sam Noakes (9-0, 9 KOs) vs. Calvin McCord (12-0, 2 KOs), 12 Rounds, Plata Internacional WBC de Noakes y Títulos Ligeros Vacantes de la Commonwealth Pierce O’Leary (10-0, 6 KOs) vs. Emmanuel Mungandjela (16-3-1, 7 KOs), 10 asaltos, título vacante internacional superligero del CMB Cartelera preliminar del PPV Crawford-Avanesyan Resultados desde Sydney , Australia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.