Cartelera preliminar del PPV Crawford-Avanesyan La cartelera está lista para la pelea BLK Prime PPV de $39.99 entre Terence “Bud” Crawford (38-0, 29 KOs) y David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs), que tendrá lugar en el Centro de Salud CHI en Omaha, Nebraska. Cris Cyborg (1-0, 1 KO) está programada para hacer su debut en el boxeo estadounidense contra la luchadora de MMA Gabrielle Holloway (0-0) en la atracción especial del evento coestelar. Otros combates: Diez asaltos: peso pluma

Arnold Khegai (18-1-1, 11 KO) vs. Eduardo Báez (21-3-2, 7 KO) Seis rounds: peso pesado

Jeremiah “Dreamland” Milton (7-0, 6 KO) contra Dajuan Calloway (5-1, 5 KO) Ocho rounds: peso semipesado

Steven Nelson (17-0, 14 KO) contra James Ballard (10-4, 3 KO)

