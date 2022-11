Prograis favorito 4:1 sobre Zepeda El superligero Regis “Rougarou” Prograis (27-1, 23 KOs) es un sólido favorito 4:1 sobre José “Chon” Zepeda (35-2, 27 KOs) para reclamar el título mundial vacante WBC de 140 libras el sábado en el Dignity Health Parque deportivo en Carson, California. Prograis abrió a -200 y ha estado recibiendo un respaldo constante de los apostadores. En las otras peleas de interés en la transmisión de $59.99 PPV, el invicto peso mediano junior Charles “Bad News” Conwell (17-0, 13 KOs) es un enorme favorito de 30:1 sobre Juan Carlos Abreu (25-6-1, 23 KOs) y el medallista de oro olímpico de peso súper pesado de 2020 Bakhodir “The Big Uzbek” Jalolov, (11-0, 11 KOs) tiene marca de 50:1 contra Curtis Harper (14-8, 9 KOs). Cartelera preliminar del PPV Crawford-Avanesyan Like this: Like Loading...

