Zepeda: No defraudaremos a la afición El invicto Mexicano artista del nocaut William "El Camarón" Zepeda (27-0, 23 KOs) y la estrella del boxeo Panameño, Jaime "Jaimito" Arboleda (19-2, 14 KOs) se presentaron en un entrenamiento de medios ayer en Maple Avenue Boxing Gym para promocionar su choque este sábado en DAZN del College Park Center en el campus de la Universidad de Texas en Arlington. Zepeda defenderá su cinturón de peso ligero WBA Continental Americas en doce asaltos. William Zepeda: "Siempre me estoy preparando y estaba listo para esta pelea. Ya estaba entrenando ligeramente, listo para recibir la llamada. Cuando lo hice, me llené de alegría, ya que estaba emocionado de pelear en el área de Dallas-Fort Worth. Los campeones se hacen aprovechando las oportunidades. Cuando derrotamos a Joseph Diaz el año pasado, mi equipo y yo entrenamos duro para aprovechar la oportunidad y funcionó perfectamente para nosotros. Tener la oportunidad de encabezar como la esquina roja esta vez es una bendición y es el resultado de años de sacrificio, disciplina y trabajo duro. ¡No defraudaremos a los fanáticos este sábado 29 de abril!". Arboleda un ex miembro de la selección olímpica de Panamá y es parte de la gran alianza del promotor Sampson Lewkowicz junto al gobierno panameño del presidente Laurentino Cortizo llamada "Sembrando Campeones" que han estado realizando boxeo en Ciudad de Panamá durante la gestión presidencial 2019-2024. Arboleda tiene varios años entrenando entre Estados Unidos y Panamá es un estandarte del boxeo panameño. Ramírez-Shimizu agregado a la cartelera de Fulton-Inoue

