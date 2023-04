Ramírez-Shimizu agregado a la cartelera de Fulton-Inoue Robeisy “El Tren” Ramírez (12-1, 7 KOs) está listo para hacer la defensa inaugural de su título mundial de peso pluma de la OMB contra un compañero dos veces olímpico. Ramírez se enfrentará al contendiente japonés Satoshi “Diamond Left” Shimizu (11-1, 10 KOs) el martes 25 de julio en Ariake Arena en Tokio. Ramírez-Shimizu servirá como coestelar en el enfrentamiento por el título mundial entre el campeón de peso pluma junior WBC/WBO de Filadelfia, Stephen Fulton, y el rey libra por libra de Japón, Naoya “Monster” Inoue. Fulton-Inoue, Ramirez-Shimizu y peleas preliminares adicionales se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. Ramírez dijo: “¡Próxima parada, Japón! Estoy feliz de anunciar mi rápido regreso al ring en lo que será la primera defensa de mi campeonato mundial de la OMB. Pelear es lo que mejor hago, los títulos están para defenderlos y no hay quien detenga a ‘¡El Tren!’” Ramírez, dos veces medallista de oro olímpico, experimentó un comienzo difícil en su carrera profesional luego de una derrota por decisión dividida ante Adan Gonzales en agosto de 2019. Sin embargo, después de unir fuerzas con el entrenador cubano Ismael Salas, el joven de 29 años ha desarrollado un orzuelo más pro-amigable. Ha permanecido invicto desde entonces y se vengó de su derrota ante Gonzales en una revancha de 2020 dentro del MGM Grand Las Vegas Bubble. En 2022, Ramírez noqueó al veterano irlandés Eric Donovan en febrero, derrotó al entonces contendiente invicto Abraham Nova en junio y derrotó a José Matías Romero por nocaut técnico en el noveno asalto en octubre. En su última pelea, el orgullo de la lucha de Cienfuegos, Cuba, derrotó contundentemente al ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac Dogboe por decisión unánime para capturar la corona de peso pluma de la OMB. Shimizu es un zurdo de 37 años que hace su primer intento por un título mundial. Antes de convertirse en profesional, representó a Japón en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012. En su primera Olimpiada, Shizmu fue eliminado en su combate inaugural. Cuatro años más tarde, bajó al peso gallo y ganó una medalla de bronce, derrotando a Dogboe pero perdiendo ante el eventual medallista de oro Luke Campbell. Shimizu solo ha probado la derrota una vez como profesional, una derrota por nocaut técnico en el sexto asalto ante Joe Noynay en 2019. Por lo demás, su carrera profesional es impecable, ya que noqueó a 10 de 11 oponentes en un lapso de casi siete años. Zepeda: No defraudaremos a la afición Cerca de 1,2 millones de compras en PPV de Davis-Garcia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.