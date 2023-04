Cerca de 1,2 millones de compras en PPV de Davis-Garcia Por. Gabriel F. Cordero Según se ha podido conocer el combate sin campeonato mundial entre Gervonta Davis y Ryan García del fin de semana pasado fue un gran ganador. Según los informes, el evento atrajo 1,2 millones de compras de PPV y entregó una entrada en vivo de $ 22,8 millones, la quinta más alta en la historia de Nevada. Davis venció a García en el séptimo asalto. De acuerdo con lo conocido el combate obtuvo más de un millón de compras y se conocía que Tank Davis había peleado en PPV varias veces antes, solo pudo generar alrededor de 200K compras. Tank Davis realizó solo 61,000 PPV contra Héctor Luis García, es seguro decir que el poder mediático realizado para elevar a Ryan García es lo que le dio a este PPV un posible aumento de 10 veces. Inicialmente Oscar de La Hoya esperaba cerca de 2.4 millones en audiencia del PPV. Ramírez-Shimizu agregado a la cartelera de Fulton-Inoue WBC presenta el cinturón “Puebla-Jalisco” Canelo-Ryder. Like this: Like Loading...

