WBC presenta el cinturón “Puebla-Jalisco” Canelo-Ryder. En un día especial en las instalaciones históricas de la Cámara de Diputados de México, el WBC ha presentado el cinturón conmemorativo que se entregará al ganador del Mega Evento de la superestrella del boxeo y deporte mundial, Saúl “Canelo” Álvarez vs. John Ryder el próximo 6 de mayo en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, explicó que el cinturón verde y oro del WBC es el máximo reconocimiento para quienes suben al ring con el objetivo de conquistar la gloria, el WBC en su incansable búsqueda de innovación ha creado una serie de cinturones especiales y únicos que México y el WBC otorgan a los peleadores que se enfrentan en el dos fechas más importantes para México y el boxeo: el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 16 de septiembre (Fiesta de la Independencia de México). Fue un momento especial con especiales y llamativos tradicionales bailes regionales y en un increíble espectáculo que representó lo mejor de Puebla y Jalisco. El cinturón posee una mezcla de colores, desde rojos y naranjas ardientes hasta azules y verdes claros; Sin embargo, esta pieza única tiene detalles intrincados que la hacen realmente especial. La icónica China Poblana en un costado, que representa un símbolo de fuerza y ​​resistencia en la cultura mexicana. Y detrás está el majestuoso volcán Popocatépetl, como testimonio del poder y la belleza de la naturaleza. Mientras tanto, del lado de Jalisco, la faja rinde homenaje al cultivo más famoso de la región: el agave. Esta planta, que se utiliza para producir el alcohol mexicano tequila; establece como un símbolo de trabajo duro y celebración. Asimismo, en las botoneras se encuentra el traje de charro, símbolo de fuerza, elegancia y aplomo; finalmente, el volcán de Tequila yace como representación de la belleza del relieve del occidente mexicano. A propósito de la celebración del Día del Niño y de la Niña, conviene reflexionar respecto a la situación actual de las infancias en México, las cuales enfrentan grandes desafíos, por lo que es fundamental garantizar el cumplimiento de sus derechos. https://t.co/t4NHu5sx7z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 27, 2023 Cerca de 1,2 millones de compras en PPV de Davis-Garcia Fallece el ex campeón King Arhur Williams Like this: Like Loading...

