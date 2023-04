Sakai vence a Shigeta y gana el cinturón japonés vacante de las 147 libras Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Shoki Sakai (27-13-3, 15 KOs y sin derrotas por detenciones que prueban su barbilla de granito), el golpeador japonés anteriormente radicado en México, se apoderó de manera impresionante del cinturón nacional vacante de peso welter mientras resistía una fuerte apertura de ataque de Hironori Shigeta (8-3-2, 5 KOs), 147, en el primer round y lo golpeó furiosamente para que pareciera indefenso y provocó la intervención del árbitro a las 2:00 del segundo round del martes en Tokio. Era su batalla consagratoria desde que Sakai ganó el primer encuentro (el primer combate después de su regreso a su país natal desde México) sobre Shigeta en 2020 y apenas empató con él después de sobrevivir a un par de visitas a la lona el año pasado. El ataque de vida o muerte de Sakai obviamente lastimó al zurdo más alto Shigeta en la sesión fatal. Promotor: Promociones Ohashi. Matchroom gana subasta Barboza-Paro de la OMB Zepeda: No defraudaremos a la afición Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.