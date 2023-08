Zepeda-Gesta fijado el 16 de septiembre por DAZN WBA #2, WBC #4, IBF #7, WBO #7 peso ligero William “El Camarón” Zepeda (28-0, 24 KOs) se enfrentará a Mercito “No Mercy” Gesta (34-3-3, 17 KOs) en un pelea de doce asaltos el 16 de septiembre desde el Commerce Casino el 16 de septiembre y transmitida en todo el mundo por DAZN. “El fin de semana del Día de la Independencia de México y el boxeo van de la mano, y estamos emocionados de traerles a los fanáticos un espectáculo el 16 de septiembre”, dijo el promotor Oscar De La Hoya. “Zepeda es una máquina de lucha implacable que buscará mostrar sus habilidades en el fin de semana más importante del boxeo. Pero Mercito Gesta viene de la mejor victoria de su carrera sobre un ex campeón mundial y tiene hambre de más. Habrá fuegos artificiales entre estos dos guerreros.” En el evento coestelar, el peso pluma Víctor “El Tornado” Morales (18-0-1, 9 KOs) se enfrentará a Edwin “Pupo” Palomares (18-4-2, 9 KOs) en una pelea a 10 asaltos. Morales fue visto por última vez dando la sorpresa de su carrera contra Diego De La Hoya en abril pasado. Omaha tendrá desfile de homenaje para Crawford el 12 de agosto Oscar Valdez: ¡Se avecina una guerra! Like this: Like Loading...

