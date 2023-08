Omaha tendrá desfile de homenaje para Crawford el 12 de agosto Por.Gabriel F. Cordero La ciudad de Omaha honrará al campeón indiscutible de peso welter Terence “Bud” Crawford con un desfile de la victoria y una celebración el sábado 12 de agosto. “Celebremos juntos a Terence por sus destacados logros como campeón mundial, entrenador y mentor de los jóvenes en B&B Sports Academy”, dijo el alcalde Jean Stothert. “Su interés genuino en los jóvenes de Omaha muestra su verdadera fortaleza para preparar a las próximas generaciones para el éxito. La Ciudad se enorgullece de crear este evento que lo honra y en el que todos pueden participar”. La ciudad espera mas de 200,000 personas o más y cerrará algunas calles en preparación para el evento. Farnam Street estará cerrada en 20th Street el día del desfile; todas las calles en dirección este permanecerán abiertas para permitir el tráfico entrante. El día de la celebración, los parquímetros del centro de la ciudad —y tres garajes de Park Omaha— proporcionarán estacionamiento gratuito desde las 8 am hasta la 1 pm ese día. El evento está siendo pagado por la ciudad, dijo el alcalde, y la ciudad también renuncia a todas las tarifas por horas extras de la policía, permisos y otros gastos. Pero los socios comerciales también están ayudando a patrocinarlo, incluidos Baxter Auto y American National Bank, y otros expresaron interés en apoyar el evento. Después del desfile, habrá varias actividades con entretenimientos, tributos y videos destacados de los logros de Crawford y mostrando sus contribuciones a la comunidad de Omaha. Cientos de niños han mostrado interes por entrenar en el gimnasio de la ciudad natal de Crawford, B&B Sports Academy. Zepeda-Gesta fijado el 16 de septiembre por DAZN Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.