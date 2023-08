Oscar Valdez: ¡Se avecina una guerra! El bicampeón mundial, Oscar Valdez, se encuentra más motivado que nunca para lo que podría marcar el inicio de una rivalidad histórica. Retará al campeón mundial de tres divisiones y compatriota mexicano Emanuel Navarrete por su título mundial de peso ligero junior de la OMB el sábado 12 de agosto en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Después de una sesión de entrenamiento reciente en Lake Tahoe, esto es lo que dijo Valdez: “Todos sabemos que Navarrete tiene un estilo torpe. Es posible que no tengamos el combate perfecto que pueda emular su estilo. Pero tratamos de imitarlo en el trabajo manual y la estrategia. No es el típico peleador que lanza golpes directos”. “Me gusta entrenar aquí en Lake Tahoe. Está aislado de todos. Estamos en las montañas. Estamos entrenando con buen tiempo ya una gran altitud. Me gusta aquí. Es agradable y relajante. Aquí no hay ansiedad. Hay aire limpio. Es perfecto para concentrarse en el campamento”. “Siempre le digo a la gente que crecí durante la era de Erik Morales y Marco Antonio Barrera. Esos dos luchadores me inspiraron a ser el luchador que soy hoy. Entonces, dejar algo similar en la historia significaría mucho para mí”. “Estoy más motivado para esta pelea que para cualquier otra pelea en la que haya estado. La gente está entusiasmada con esta pelea. Dondequiera que voy, recibo la misma pregunta: ‘¿Cuándo vas a pelear contra Vaquero?’ Y eso es porque todos sabemos que se avecina una guerra”. Zepeda-Gesta fijado el 16 de septiembre por DAZN Boxeo desde Ciudad de Panamá por ESPN este viernes Like this: Like Loading...

