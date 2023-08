Boxeo desde Ciudad de Panamá por ESPN este viernes Por.Gabriel F. Cordero En una conferencia de prensa para la mega noche de boxeo mundial desde el centro de combates de Pandeportes en la Ciudad deportiva de Ciudad de Panamá, el puertorriqueño Derrieck Cuevas (25-1-1, 17 KOs) y el panameño, Alberto “Metralleta” Mosquera (28-5-2, 16 KOs) tuvieron su primer enfrentamiento previo a su anticipada pelea de rencores este viernes en vivo a las 9PM/EST por ESPN+ & ESPN Knockout. Derrieck Cuevas: “Gracias Panamá por la siempre cálida bienvenida y mi promotor All Star Boxing. Es mejor que Mosquera venga preparado, tuvimos un gran campamento antes de esta pelea y el viernes por la noche verá a Derrieck Cuevas brillar nuevamente”. Alberto Mosquera: “Cuevas cometió un gran error al entrar en mi patio trasero. El viernes por la noche tomaré su ranking y lo mostraré a mis fans. Soy uno de los mejores en el mundo en esta división. ”. El evento co-principal presenta al cubano residente en Alemania Uwel Hernández peleando (15-1) por el título Supermediano Oro de la AMB contra el argentino Rodolfo “Poroto” Juárez (21-8) en una pelea de 12 asaltos. “Estoy agradecido por la oportunidad de pelear por el oro de la AMB”, dijo Hernández. “Mi objetivo es impresionar en ESPN y mostrarle al mundo quién soy”. La segunda pelea televisiva es entre contendientes clasificados a nivel mundial como el panameño WBO #12, WBC #9 Azael “Candellila” Villar (19-2-3, 15 KOs) se enfrenta al nicaragüense WBO #15 Gerardo Cascabel” Zapata (14-1, 5 KOs) en un combate de 10 asaltos. Tuto Zabala Jr reiteró que el ganador está en línea en una oportunidad con el campeón mundial de peso mínimosca de la OMB, Jonathan “Bomba” González. “Esta pelea significa mucho para ambos muchachos. Estoy seguro de que podemos esperar fuegos artificiales el viernes por la noche”. Abriendo la transmisión Yunior “BroncoMan” Menéndez (7-0, 6 KOs) de La Habana, Cuba se enfrenta a Ricardo “Bam Bam” Hernández (2-2-1) en 8 asaltos. * * * Tuto Zabala Jr. Ha estado realizando boxeo con frecuencia en Ciudad de Panamá buscando ayudar el boxeo de ese país y proyectando en TV internacional a sus principales exponentes. Boletos aún a la venta en Ticketpluspty.com 9 peleas en total completan la cartelera. Apertura de puertas 6:30 p. m. Primer timbre 7:00 p. m. La tarjeta se la compra All Star Boxing, Inc en asociación con Top Rank en ESPN+ y Master Promotions. Navarrete: Veremos cuánto aguanta Valdez Like this: Like Loading...

