Navarrete: Veremos cuánto aguanta Valdez El campeón mundial de tres divisiones Emanuel “Vaquero” Navarrete (37-1, 31 KOs) está listo para una guerra totalmente mexicana. Navarrete pone su título mundial de peso ligero junior de la OMB en juego contra el ex campeón mundial de dos divisiones Oscar Valdez (31-1, 23 KOs) el sábado 12 de agosto en Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona. Después de una sesión de entrenamiento reciente en The BXNG Club en San Diego, esto es lo que dijo Navarrete: “El campo de entrenamiento ha sido intenso. La preparación fue muy dura. Afortunadamente pudimos llevarlo a cabo bastante bien. Siempre había hecho las cosas de forma convencional, pero ahora hemos incluido un preparador físico, Francisco Javier Orozco. Esta pelea con Valdez ameritó ese cambio, y llegaré a esta pelea mucho mejor físicamente”. “Ganar esta pelea impulsaría significativamente mi carrera. Personalmente, me sentiría completo. Lo que me ha faltado en mi carrera es precisamente una victoria ante alguien como Valdez. Me llenaría de orgullo ser parte de una pelea tan icónica entre mexicanos y salir victorioso”. “La gente sabe que lanzo muchos golpes y que siempre estoy en peleas atractivas. Ahora, con Valdez, creo que será el doble de espectacular. Valdez es un luchador que no se detiene. Siempre lo vemos avanzando y lanzando golpes”. “Dice que me va a arrancar la cabeza, pero veamos a quién le arranca la cabeza primero. Veamos qué tiene para ofrecer Valdez, y veamos cuánto puede soportar él y cuánto puedo soportar yo también”. Haney se convirtió en campeón de peso ligero en receso del WBC Like this: Like Loading...

