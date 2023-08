Haney se convirtió en campeón de peso ligero en receso del WBC Shakur Stevenson peleará contra el máximo contendiente disponible por el título de peso ligero del WBC

El Consejo Mundial de Boxeo recibió varias solicitudes relacionadas con sus divisiones de peso ligero y superligero. El campeón de peso ligero del WBC, Devin Haney, solicitó pelear contra el campeón superligero del WBC, Regis Prograis. Haney deseaba permanecer como campeón de peso ligero del WBC hasta después de su pelea con Prograis, momento en el que decidiría en qué división permanecería. La Junta de Gobernadores del WBC consideró esas solicitudes y llegó a lo siguiente: Aprobó la petición de Haney para pelear contra Prograis por el campeonato mundial superligero del WBC

Designó a Haney como campeón en receso en la división de peso ligero

Ordenó una pelea de campeonato de peso ligero entre el retador obligatorio de peso ligero Shakur Stevenson y el contendiente más alto disponible en la división.

Después de pelear contra Prograis, Haney podrá elegir entre permanecer en las 135 o las 140 libras en un cronograma que ordenaría el WBC.

Si Haney decide regresar a la división de peso ligero dentro de ese calendario, el WBC ordenará una pelea entre Haney y el actual campeón de peso ligero del WBC en una base de 50-50.

Las clasificaciones actuales de peso ligero del WBC son: 1. Vasyl Lomachenko

2. Shakur Stevenson

3. Isaac Cruz Jr.

4. William Zepeda

5. Frank Martin

6. Edwin De Los Santos

7. Jamaine Ortiz

8. Artem Harutyunyan

9. Shuichiro Yoshino

10. Raymond Muratalla

11. George Kambosos Jr.

12. Maxi Hughes

13. Francesco Patera

14. Michel Rivera

¿Quién se enfrentará a Shakur? Navarrete: Veremos cuánto aguanta Valdez Revancha Cameron-Taylor fijada para el 25 de noviembre

