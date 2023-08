Revancha Cameron-Taylor fijada para el 25 de noviembre La indiscutible campeona superligera Chantelle Cameron (18-0, 8 KOs) regresa a Lion’s Den para poner sus títulos mundiales en juego por segunda vez contra la indiscutible campeona femenina Katie Taylor (22-1, 6 KOs) en una revancha en el 3Arena en Dublín el 25 de noviembre, en vivo en todo el mundo en DAZN. “La última vez, Chantelle Cameron demostró que es una de las mejores boxeadoras del planeta al darle a Katie Taylor su primera derrota en las filas profesionales”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Katie estará desesperada por vengar esa pérdida, pero Chantelle está decidida a demostrar que no fue única. No te lo pierdas, en vivo y exclusivo en todo el mundo en DAZN”. Los detalles de las entradas se anunciarán pronto. Haney se convirtió en campeón de peso ligero en receso del WBC Buatsi-Azeez el de 21 octubre en Londres Like this: Like Loading...

