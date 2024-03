Zepeda detiene a Hughes en eliminatoria AMB/FIB en las Vegas En una eliminatoria por el título mundial de peso ligero de la FIB y la AMB, la invicta máquina de nocaut de la AMB #1, WBC #1, OMB #3, FIB #6 William “El Camarón” Zepeda (30-0, 26 KOs) le propinó una paliza en cuatro asaltos al clasificado FIB # 4, AMB # 5, WBC # 6, OMB # 14 Maxi “Maximus” Hughes (26-7-2, 5 KOs) el sábado por la noche dentro de The Chelsea en The Cosmopolitan de Las Vegas. Los golpes continuos de Zepeda gradualmente derribaron a Hughes y la esquina de Hughes recomendó no seguir después del cuarto asalto. El invicto peso ligero #4 de la AMB Floyd “Kid Austin” Schofield (17-0, 12-KOs) ganó por descalificación en el quinto asalto contra Esteuri “El Puma” Suero (13-2, 10 KOs). A Suero se le descontó un punto por faltas en las rondas dos y cuatro, luego fue descalificado en la quinta ronda por un golpe bajo. El tiempo fue de 2:07. Schofield sufrió un corte en el ojo derecho debido a un cabezazo. El invicto peso mediano Eric Priest (13-0, 8 KOs) logró una decisión unánime en diez asaltos sobre José Sánchez (21-5-1, 12 KOs). Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 99-91. El peso crucero Tristan “Sweet T” Kalkreuth (13-1, 10 KOs) anotó un KO en el segundo asalto contra Marquice Weston (15-3-1, 8 KOs). Un gancho de izquierda remató a Weston. El tiempo era 1:33. El debutante profesional de peso welter Joel Iriarte ganó por detención del árbitro en el segundo asalto contra Bryan Carguacundo (3-6-2, 0 KOs). Resultados desde Birmingham, Inglaterra Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.