Mauricio Sulaiman orador principal en Pacquiao Elorde Awards en Manila Por. Gabriel F. Cordero El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán será el orador principal en la primera Noche de Premios Pacquiao Elorde el 24 de marzo en Okada Manila, Filipinas La estrella mundial del deporte , Manny Pacquiao ha comentado sobre la gran relacion del boxeo filipino con el WBC desde su fundacion el 14 de febrero de 1963 siendo Filipinas uno de los primeros 11 paises iniciales. Manny Pacquiao fue campeón mundial del WBC en peso mosca, peso ligero y superwelter. La leyenda Gabriel “Flash'” Elorde aparece como referencia histórica de la división superpluma del WBC con un reinado de 1960 a 1967. Filipinas tuvo a Justiniano Montano Jr. como presidente del WBC y a Rodrigo Salud como secretario general, quien también fue quien redactó la Constitución y los Reglamentos. Mauricio hijo del ex presidente vitalicio del CMB, José Sulaimán, llegará a Manila el próximo miércoles por la tarde. Zepeda detiene a Hughes en eliminatoria AMB/FIB en las Vegas Like this: Like Loading...

