Resultados desde Birmingham, Inglaterra El peso pesado número 12 del CMB, “Juggernaut” Joe Joyce (16-2, 15 KOs), recuperándose de dos derrotas consecutivas por KO ante Zhilei Zhang, ganó con un nocaut en el décimo asalto contra Kash Ali (21-3, 12 KOs) el sábado por la noche en Resorts World Arena en Birmingham, Inglaterra. Joyce, medallista de plata olímpico de 2016 y ex campeón mundial interino de la OMB, llegó con 286 libras, el máximo de su carrera, y acechó a Ali desde el principio. Ali conectó algunos golpes limpios, pero Joyce lo golpeó principalmente con golpes lentos e implacables. El final llegó cuando quedaban solo siete segundos de la pelea cuando Joyce derribó a Ali para la cuenta final. OMB #5, FIB #11, AMB #12, CMB #15 peso mediano Nathan Heaney (18-0-1, 6 KOs) y Brad Pauls (18-1-1, 10 KOs) lucharon por un reñido empate a doce asaltos. Las puntuaciones fueron 116-113 Heaney, 115-114 Pauls, 114-114. Heaney retuvo su título británico. El invicto peso súper gallo del WBC #5, FIB #8, AMB #14 Liam Davies (16-0, 8 KOs) venció con un espectacular KO en el segundo asalto contra el FIB #12 Erik Robles Ayala (15-2, 9 KOs). Un gancho seguido de un gancho de izquierda derribó a Ayala. Venció la cuenta, pero Davies inmediatamente lo derribó nuevamente para terminar. El tiempo era 1:17. El contendiente de peso súper mediano Zach Parker (24-1, 17 KOs) obtuvo una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial de la AMB Tyron Zeuge (27-2-1, 15 KOs). Zeuge derribó a Parker en el segundo asalto y presionó la acción, pero los jueces prefirieron el boxeo y el movimiento de Parker. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-92, 98-91. El invicto peso súper pluma #11 de la OMB Dennis McCann (15-0-1, 8 KOs) ganó por decisión unánime en doce asaltos sobre Brad Strand (11-1, 3 KOs). McCann derribó a Strand en la segunda ronda en camino a un 116-111, 116-112, 118-111. En una sorpresa, el peso welter número 12 de la OMB, Eithan James (12-1, 0 KOs), fue vencido por Owen Cooper (10-0, 4 KOs). Cooper derribó a James en el primer asalto con un gancho de izquierda y obtuvo la victoria cuando la esquina de James no seguir en el combate después del noveno asalto. Cooper reclamó los títulos europeos e ingleses de la OMB. El invicto peso welter junior Pierce O’Leary (14-0, 8 KOs) detuvo a Hovhannes Martirosyan (16-1, 10 KOs) en el noveno asalto para retener su título internacional del WBC. Zepeda detiene a Hughes en eliminatoria AMB/FIB en las Vegas Actualidad de la salud de "Mano de Piedra" Durán Like this: Like Loading...

