Actualidad de la salud de “Mano de Piedra” Durán Por. Gabriel F. Cordero A través de un comunicado de la familia de la leyenda y salon de la fama del boxeo mundial, Roberto Durán se ha informado que “Mano de Piedra” se mantiene bajo vigilancia médica tras sufrir una complicación de salud debido a un Auriculoventricular Completo “Bloqueo AV Completo” una interrupción de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas a los ventrículos. Duran tiempo atras paso por una operacion exitosa de cadera y ahora enfrenta ese momento junto a su familia y miles de fanaticos alrededor del mundo. En el comunicado la familia de Duran informa que se encuentran a la espera de resultados para poder compartir posteriormente más información sobre su salud. Agradecen a sus familiares, amigos y todos sus seguidores lo mantengan en sus oraciones. Muchas fuerzas y salud al gran campeon Duran , un extraordinario ser humano Resultados desde Nueva York Like this: Like Loading...

